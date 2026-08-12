Τραμπ σε Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ μάς ανήκουν – Αν μας αμφισβητήσουν, θα τους διαλύσουμε»

Νέο μήνυμα ισχύος προς το Ιράν έστειλε την Τετάρτη (12.08.2026) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον «απόλυτο έλεγχο» της Ουάσινγκτον και προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι οποιαδήποτε απόπειρα αμφισβήτησης της αμερικανικής κυριαρχίας στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο θα έχει συντριπτικές συνέπειες.

Οι νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έρχονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, καθώς συνεχίζονται οι διπλωματικές διεργασίες για τα Στενά του Ορμούζ, με το Ομάν να επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές των δύο πλευρών και την Τεχεράνη να θέτει συγκεκριμένους όρους για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας.

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«Αυτή τη στιγμή έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. Εκείνοι δεν έχουν τον έλεγχο. Εμείς έχουμε τον απόλυτο έλεγχο. Μας ανήκουν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, ανεβάζοντας εκ νέου τους τόνους απέναντι στην Τεχεράνη.

Ο ίδιος προχώρησε ακόμη περισσότερο, προειδοποιώντας ότι εάν το Ιράν επιχειρήσει να αμφισβητήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, «θα το διαλύσουμε», για να προσθέσει: «Δεν τους εμπιστεύομαι».

Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου ακολουθεί το τελεσίγραφο της Τεχεράνης, η οποία έχει καταστήσει σαφές ότι δεν προτίθεται να ανοίξει εκ νέου πλήρως την κρίσιμη θαλάσσια οδό εάν προηγουμένως η Ουάσινγκτον δεν ικανοποιήσει σειρά αιτημάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, η καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων και η άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

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Στο χαμηλότερο επίπεδο της εβδομάδας η ναυσιπλοΐα

Την ίδια ώρα, η παρατεταμένη αβεβαιότητα αποτυπώνεται με ιδιαίτερη ένταση στη ναυσιπλοΐα. Ο αριθμός των πλοίων που καταγράφηκαν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ υποχώρησε την Τρίτη στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας εβδομάδας, καθώς οι πλοιοκτήτες εξακολουθούν να αποφεύγουν τη θαλάσσια δίοδο εν μέσω της αντιπαράθεσης Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler που επικαλείται το Reuters, την Τρίτη καταγράφηκαν μόλις οκτώ διελεύσεις πλοίων, έναντι μέσου όρου περίπου 12 ημερησίως κατά το τελευταίο δεκαήμερο. Πρόκειται για τον μικρότερο αριθμό που έχει καταγραφεί από τις 5 Αυγούστου.

Ξεχωριστά στοιχεία της LSEG ανεβάζουν τον αριθμό των διελεύσεων την Τρίτη στις 11, από 14 μία ημέρα νωρίτερα. Παρά τις επιμέρους αποκλίσεις στις καταγραφές, τα στοιχεία καταδεικνύουν τη δραματική συρρίκνωση της κίνησης σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη.

Η σύγκριση με την περίοδο πριν από την πολεμική σύγκρουση είναι ενδεικτική. Πριν από το κλείσιμο της θαλάσσιας οδού από το Ιράν, μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου, από τα Στενά του Ορμούζ διέρχονταν συνήθως περίπου 130 έως 140 πλοία ημερησίως.

Πακιστάν: «Κοντά σε κάποιου είδους συμφωνία»

Παρά τη σκληρή δημόσια ρητορική, στο διπλωματικό πεδίο καταγράφονται ενδείξεις ότι οι διαπραγματεύσεις ενδέχεται να έχουν εισέλθει σε πιο ουσιαστική φάση. Ο υπουργός Αμυνας του Πακιστάν Χαουάτζα Ασίφ δήλωσε, σύμφωνα με το Bloomberg, ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται «κοντά σε κάποιου είδους συμφωνία» για τα Στενά του Ορμούζ.

«Τα πράγματα διαμορφώνονται προς όφελος της ειρήνης», ανέφερε την Τρίτη σε δημοσιογράφους στο Ισλαμαμπάντ, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο μιας πιθανής συμφωνίας ή για το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές επαφές.

Η τοποθέτησή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς έρχεται έπειτα από ημέρες κατά τις οποίες Ουάσινγκτον και Τεχεράνη εμφανίζονταν να σκληραίνουν τις θέσεις τους, διατηρώντας τις συνομιλίες σε παρατεταμένο αδιέξοδο.

Παράλληλα, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ομάν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, τουλάχιστον για μέρος της θαλάσσιας κυκλοφορίας, έχουν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο, σύμφωνα με το Al Jazeera, το οποίο επικαλείται εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ.

Η εικόνα που διαμορφώνεται παραμένει, πάντως, αντιφατική: από τη μία πλευρά η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη διατηρούν τη σκληρή δημόσια γραμμή τους και, από την άλλη, οι περιφερειακές διπλωματικές πρωτοβουλίες εντείνονται, με στόχο μια συμφωνία που θα επιτρέψει τη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.