Βρετανία: Ποινή φυλάκισης 10 εβδομάδων σε βουλευτή των Εργατικών – Είχε γρονθοκοπήσει άγρια έναν ψηφοφόρο

Ένας βουλευτής της Βρετανίας καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 εβδομάδων επειδή γρονθοκόπησε έναν ψηφοφόρο της εκλογικής του περιφέρειας έπειτα από μια βραδινή έξοδο.

Ο Μάικ Έιμσμπερι πλέον είναι πιθανό να εκδιωχθεί από το Βρετανικό κοινοβούλιο και να προκαλέσει εκλογές για την έδρα του, σε μια δοκιμασία για το κυβερνών Εργατικό Κόμμα, από το οποίο αποπέμφθηκε. Ο βουλευτής της εκλογικής περιφέρειας Ρανκόρν και Χέλσμπι στην Βρετανία, είχε υποστηρίξει αρχικά ότι ένιωθε ότι βρισκόταν υπό απειλή τη στιγμή του ξυλοδαρμού.

Οι Εργατικοί τον απέπεμψαν μετά τη δημοσιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας που τον δείχνουν να γρονθοκοπεί τον άνδρα και να τον χτυπά επανειλημμένα παρόλο που είχε πέσει στο έδαφος, τον περασμένο Οκτώβριο.

Ο 55χρονος εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Τσέστερ, όπου η εισαγγελέας Άλισον Στόρι είπε ότι ένας πολίτης πλησίασε τον Έιμσμπερι όσο περίμενε σε μια ουρά ταξί λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα στις 26 Οκτωβρίου. Ο πολίτης τον προσέγγισε για να διαμαρτυρηθεί για το κλείσιμο μιας τοπικής γέφυρας, «κατσαδιάζοντας» τον βουλευτή.

Τότε, ο Έιμσμπερι γρονθοκόπησε τον άνδρα ρίχνοντάς τον στο έδαφος και πετά τον χτύπησε τουλάχιστον πέντε φορές ενώ ο άνδρας βρισκόταν κάτω, τόνισε η εισαγγελέας.

Ο Έιμσμπερι είπε στον άνδρα αφού τον χτύπησε άγρια: «Δεν θα απειλήσεις ξανά τον βουλευτή σου, έτσι; Σκ…φλωρε».

Mike Amesbury punching a man whilst his down.



Given that this attack wasn’t physically provoked, Mike looks like an aggressive thug. Self defence won’t justify this. He needs to step down. He’s a disgrace.



pic.twitter.com/427WviHXJ7