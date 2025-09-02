Βρετανία: Σκληραίνει η μεταναστευτική πολιτική – Σαφές μήνυμα σε ξένους φοιτητές

Η Βρετανία σκληραίνει περαιτέρω τη μεταναστευτική της πολιτική. Το υπουργείο Εσωτερικών εξήγησε ότι θέλει να απαντήσει στην «ανησυχητική» αύξηση των αιτήσεων ασύλου που κατατίθενται από ξένους φοιτητές μετά τη λήξη της βίζας τους. Σύμφωνα με το BBC, το υπουργείο θα αποστέλλει πλέον SMS και emails για να ενημερώνει απευθείας τους ενδιαφερόμενους.

Περίπου 130.000 ξένοι φοιτητές και οι οικογένειές τους θα λάβουν ένα σαφές μήνυμα: «αν υποβάλετε αίτηση ασύλου που δεν πληροί τα κριτήρια, θα απορρίπτεται αμέσως. Αν δεν έχετε νόμιμο δικαίωμα παραμονής στη Βρετανία, πρέπει να φύγετε. Αν δεν φύγετε, θα σας απελάσουμε». Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική της κυβέρνησης των Εργατικών υπό τον Κιρ Στάρμερ για τον περιορισμό της καθαρής μετανάστευσης.

Συμφωνία με τη Γαλλία και επικείμενες επιστροφές

Η υπουργός Εσωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, επιβεβαίωσε ενώπιον του κοινοβουλίου ότι οι πρώτες επιστροφές μεταναστών στη Γαλλία, που προβλέπονται από τη συμφωνία που υπογράφηκε τον Αύγουστο με τον Εμανουέλ Μακρόν, αναμένεται να ξεκινήσουν έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Το σχέδιο «ένας μέσα, ένας έξω» προβλέπει ότι οι μετανάστες που φτάνουν στη Βρετανία μέσω της Μάγχης θα επιστρέφονται στη Γαλλία, ενώ το Λονδίνο θα δέχεται ισάριθμους αιτούντες άσυλο που δεν προσπάθησαν να εισέλθουν παράνομα με μικρά πλοιάρια.

Ξενοδοχεία και τοπικές αντιδράσεις

Η κυβέρνηση ανέστειλε επίσης τις αιτήσεις οικογενειακής επανένωσης που υπέβαλαν ήδη αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, ώστε να δοθεί χρόνος για την αυστηροποίηση των κανόνων. Παράλληλα, ο Κιρ Στάρμερ υποσχέθηκε να επισπεύσει την εκκένωση των ξενοδοχείων όπου φιλοξενούνται αιτούντες άσυλο. Ένα από αυτά, το Bell Hotel στο Έπινγκ του Έσσεξ, βρέθηκε στο επίκεντρο διαδηλώσεων μετά τις κατηγορίες σε βάρος ενός διαμένοντος για σεξουαλική επίθεση εναντίον μιας έφηβης – κατηγορίες που ο ίδιος αρνείται.

Η κυβέρνηση των Εργατικών έχει δεσμευθεί να εκκενωθούν όλα τα ξενοδοχεία έως το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου, δηλαδή μέχρι το 2029, αν και ο πρωθυπουργός άφησε να εννοηθεί ότι η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί νωρίτερα χωρίς όμως να δεσμευθεί χρονικά. Σε ένα κλίμα όπου ενισχύεται το λαϊκιστικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, έντονα επικριτικό απέναντι στη μετανάστευση, η κυβέρνηση πολλαπλασιάζει τα μηνύματα αυστηρότητας.