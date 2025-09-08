Κόσμος

Βρετανία: Συναγερμός για «περιστατικό με επικίνδυνα υλικά» στο αεροδρόμιο του Χίθροου – Εκκενώθηκε τερματικός σταθμός

Χιλιάδες κόσμος έχει βγει από το κτήριο και δέχεται φροντίδα απο τις αρχές
Οι άνθρωποι έξω από το αεροδρόμιο
Οι άνθρωποι έξω από το αεροδρόμιο

Πυροσβέστες δέχτηκαν κλήση για ένα περιστατικό στο αεροδρόμιο του Χίθροου στην Βρετανία και αυτή τη στιγμή ανταποκρίνονται στο σημείο καθώς υπάρχει πιθανότητα ύπαρξης «επικίνδυνων υλικών». Το περιστατικό συνέβη στον τερματικό σταθμό 4 ο οποίος έχει εκκενωθεί και χιλιάδες επιβάτες έχουν βγει απο το κτήριο.

Ειδικές ομάδες έχουν αποσταλεί για να πραγματοποιήσουν αξιολόγηση της κατάστασης για το περιστατικό στο αεροδρόμιο Χίθροου της Βρετανίας, και μέρος του αεροδρομίου έχει εκκενωθεί προληπτικά, ενώ οι πυροσβέστες ανταποκρίνονται στο περιστατικό.

«Η πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε πρώτη φορά για το περιστατικό στις 17:01 και ομάδες από τις πυροσβεστικές σταθμούς Feltham, Heathrow, Wembley και τις γύρω περιοχές έχουν αποσταλεί στο σημείο».

Αυτό που δεν είναι ακόμα γνωστό είναι, το ποιο είναι το συγκεκριμένο πρόβλημα, ούτε τι το προκάλεσε. Επίσης, δεν είναι σαφές ποια θα είναι η επίδραση στην αεροπορική κυκλοφορία αφού ορισμένες πτήσεις φαίνεται να πραγματοποιούνται κανονικά, ενώ άλλες σε διάφορους τερματικούς σταθμούς παρουσιάζουν καθυστερήσεις.

«Τα τρένα δεν μπορούν να σταματήσουν στον τερματικό σταθμό 4 του αεροδρομίου Heathrow λόγω της επέμβασης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε ένα περιστατικό», αναφέρει η National Rail, η Εθνική Σιδηροδρομική Υπηρεσία της Βρετανίας, σε ανάρτησή της στο X.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε σχετικά: «Ο χώρος του check-in στον τερματικό σταθμό 4 έχει κλείσει και εκκενωθεί, ενόσω οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διαχειρίζονται ένα περιστατικό».

«Ζητούμε από τους επιβάτες να μην ταξιδεύουν προς τον Τερματικό Σταθμό 4 και παρέχουμε υποστήριξη σε όσους βρίσκονται ήδη στον χώρο. Όλοι οι άλλοι τερματικοί σταθμοί λειτουργούν κανονικά. Θα παράσχουμε περαιτέρω πληροφορίες το συντομότερο δυνατό», προσέθεσε ο εκπρόσωπος.

Επίσης ορισμένα τρένα Heathrow Express από και προς το αεροδρόμιο Heathrow έχουν καθυστέρηση.

Οι αρχές αυτή τη στιγμή μάλιστα δίνουν νερό και κουβέρτες στους ανθρώπους που περιμένουν απέξω καθώς η θερμοκρασία είναι αρκετά χαμηλή. 

Οι υπόλοιποι τερματικοί σταθμοί λειτουργούν κανονικά και αναμένονται περισσότερες πληροφορίες.

Κόσμος
