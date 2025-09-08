Βρετανία: Συναγερμός για «περιστατικό με επικίνδυνα υλικά» στο αεροδρόμιο του Χίθροου – Εκκενώθηκε τερματικός σταθμός

Πυροσβέστες δέχτηκαν κλήση για ένα περιστατικό στο αεροδρόμιο του Χίθροου στην Βρετανία και αυτή τη στιγμή ανταποκρίνονται στο σημείο καθώς υπάρχει πιθανότητα ύπαρξης «επικίνδυνων υλικών». Το περιστατικό συνέβη στον τερματικό σταθμό 4 ο οποίος έχει εκκενωθεί και χιλιάδες επιβάτες έχουν βγει απο το κτήριο.

Ειδικές ομάδες έχουν αποσταλεί για να πραγματοποιήσουν αξιολόγηση της κατάστασης για το περιστατικό στο αεροδρόμιο Χίθροου της Βρετανίας, και μέρος του αεροδρομίου έχει εκκενωθεί προληπτικά, ενώ οι πυροσβέστες ανταποκρίνονται στο περιστατικό.

«Η πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε πρώτη φορά για το περιστατικό στις 17:01 και ομάδες από τις πυροσβεστικές σταθμούς Feltham, Heathrow, Wembley και τις γύρω περιοχές έχουν αποσταλεί στο σημείο».

Αυτό που δεν είναι ακόμα γνωστό είναι, το ποιο είναι το συγκεκριμένο πρόβλημα, ούτε τι το προκάλεσε. Επίσης, δεν είναι σαφές ποια θα είναι η επίδραση στην αεροπορική κυκλοφορία αφού ορισμένες πτήσεις φαίνεται να πραγματοποιούνται κανονικά, ενώ άλλες σε διάφορους τερματικούς σταθμούς παρουσιάζουν καθυστερήσεις.

BREAKING: A terminal at Heathrow Airport has been evacuated while emergency services respond to a “possible hazardous materials incident”



Sky’s @Mollie_Malone1 has the latest on everything we know so far.https://t.co/p3y2JHR218



September 8, 2025

Firefighters responding to ‘possible hazardous materials incident’ at Heathrow Airport https://t.co/nk6RSBU9kz — BBC News (UK) (@BBCNews) September 8, 2025

«Τα τρένα δεν μπορούν να σταματήσουν στον τερματικό σταθμό 4 του αεροδρομίου Heathrow λόγω της επέμβασης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε ένα περιστατικό», αναφέρει η National Rail, η Εθνική Σιδηροδρομική Υπηρεσία της Βρετανίας, σε ανάρτησή της στο X.

NEW – #ArdrossanHarbour – No trains to / from Ardrossan Harbour until approximately 20:00.



https://t.co/9s30YbdNfU — National Rail (@nationalrailenq) September 8, 2025

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε σχετικά: «Ο χώρος του check-in στον τερματικό σταθμό 4 έχει κλείσει και εκκενωθεί, ενόσω οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διαχειρίζονται ένα περιστατικό».

«Ζητούμε από τους επιβάτες να μην ταξιδεύουν προς τον Τερματικό Σταθμό 4 και παρέχουμε υποστήριξη σε όσους βρίσκονται ήδη στον χώρο. Όλοι οι άλλοι τερματικοί σταθμοί λειτουργούν κανονικά. Θα παράσχουμε περαιτέρω πληροφορίες το συντομότερο δυνατό», προσέθεσε ο εκπρόσωπος.

Some Heathrow Express trains to and from Heathrow Airport are currently delayed. Please allow extra time for your journey. We apologise for any inconvenience this may cause and appreciate your understanding. pic.twitter.com/c1iVKJjtW9 — Heathrow Express (@HeathrowExpress) September 8, 2025

Επίσης ορισμένα τρένα Heathrow Express από και προς το αεροδρόμιο Heathrow έχουν καθυστέρηση.

BREAKING: There’s disruption to some flights in and out of Heathrow Terminal 4 due to the evacuation of the terminal following a problem currently being investigated.



Firefighters are responding to a possible hazardous materials incident at Heathrow Airport Terminal 4!



A… pic.twitter.com/FlhhBUSsPj — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 8, 2025

Now handing out blankets at Heathrow Terminal 4 pic.twitter.com/fToUsI6HEq — Harry Smith (@HarrySmithDev) September 8, 2025

Οι αρχές αυτή τη στιγμή μάλιστα δίνουν νερό και κουβέρτες στους ανθρώπους που περιμένουν απέξω καθώς η θερμοκρασία είναι αρκετά χαμηλή.

Heathrow now handing out water, bosh! pic.twitter.com/xD6QR8hoBR — Harry Smith (@HarrySmithDev) September 8, 2025

Οι υπόλοιποι τερματικοί σταθμοί λειτουργούν κανονικά και αναμένονται περισσότερες πληροφορίες.