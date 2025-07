Βρετανία: Συνετρίβη μικρό αεροπλάνο στο αεροδρόμιο του Σάουθεντ στο Έσσεξ

Ένα μικρό επιβατικό αεροπλάνο συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Southend στο Έσσεξ στη Βρετανία, με προορισμό την Ολλανδία.

Φωτογραφίες του μικρού αεροσκάφους Beech B200 που τυλίχθηκε στις φλόγες μετά τη συντριβή του κυκλοφορούν στα social media.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροπλάνο είχε προορισμό το Lelystad στην Ολλανδία. Μέχρι στιγμής, oι συνθήκες του δυστυχήματος και ο αριθμός των επιβαινόντων στο αεροσκάφος παραμένουν άγνωστα.

Η αστυνομία του Έσσεξ και ασθενοφόρα βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος και συνιστάται στους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή.

A plane has just crashed at Southend Airport in the county of Essex in England.



No reports on casualties or survivors at this time. pic.twitter.com/rF9pfKPOzw