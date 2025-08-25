Κόσμος

Βρετανία: Τρεις νεκροί και ένας σοβαρά τραυματισμένος από την συντριβή του ελικοπτέρου στη νήσο Γουάιτ

Oι 3 επιβάτες και ο 1 πιλότος βρίσκονταν στο ελικόπτερο για μαθήματα πτήσης
Το ελικόπτερο που συνετρίβη στην Αγγλία
Το ελικόπτερο που συνετρίβη στην Αγγλία / φωτό από βίντεο skynews

Η συντριβή του ελικοπτέρου που έγινε σήμερα, Δευτέρα (25/8/2025), λίγο πριν της 9:30 το πρωί στη νήσο Γουάιτ στη Βρετανία, μπορεί να χαρακτηριστεί πλέον ως δυστύχημα καθώς οι 3 από τους 4 επιβάτες είναι νεκροί και ο τέταρτος βρίσκεται στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένος.

Το ελικόπτερο συνετρίβη σε ένα χωράφι κοντά στο Βέντνορ, στην Βρετανία για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Και οι 4  βρίσκονταν στο ελικόπτερο για μαθήματα πτήσης όταν ξαφνικά αυτό άρχισε να πέφτει.

Μάλιστα μια μάρτυρας δήλωσε σε τοπικό μέσο ότι είδε το ελικόπτερο να «περιστρέφεται» πριν συντριβεί σε έναν φράκτη και ισχυρίστηκε ότι είδε τέσσερα άτομα να βρίσκονται μέσα στην καμπίνα, πληροφορία που πλέον έχει επιβεβαιωθεί.

Ο Joe Robertson, βουλευτής της Isle of Wight East, χαρακτήρισε το ατύχημα ως «τραγωδία», λέγοντας ότι ολόκληρη η κοινότητα είναι «σε κατάσταση σοκ». «Τα συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων», δήλωσε ο ίδιος.

«Είναι τραγικό – μια αργία, που θα έπρεπε να είναι μια ευχάριστη περίσταση, στον αέρα, σε αυτή την όμορφη μέρα, κατέληξε σε τραγωδία», πρόσθεσε.

Η αστυνομία είπε νωρίτερα ότι το ελικόπτερο συνετρίβη σε ένα χωράφι κοντά στο Βέντνορ.

Βρετανικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως η διαχειρίστρια εταιρεία Northumbria Helicopter ανέφερε νωρίτερα πως ένα από τα αεροσκάφη της, ένα μοντέλο G-OCLV – κατέπεσε κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής πτήσης.

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για να αποκαλυφθεί τι οδήγησε το ελικόπτερο στην συντριβή.

