Βρετανία: Τρεις νεκροί και ένας σοβαρά τραυματισμένος από την συντριβή του ελικοπτέρου στη νήσο Γουάιτ

Η συντριβή του ελικοπτέρου που έγινε σήμερα, Δευτέρα (25/8/2025), λίγο πριν της 9:30 το πρωί στη νήσο Γουάιτ στη Βρετανία, μπορεί να χαρακτηριστεί πλέον ως δυστύχημα καθώς οι 3 από τους 4 επιβάτες είναι νεκροί και ο τέταρτος βρίσκεται στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένος.

Το ελικόπτερο συνετρίβη σε ένα χωράφι κοντά στο Βέντνορ, στην Βρετανία για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Και οι 4 βρίσκονταν στο ελικόπτερο για μαθήματα πτήσης όταν ξαφνικά αυτό άρχισε να πέφτει.

Μάλιστα μια μάρτυρας δήλωσε σε τοπικό μέσο ότι είδε το ελικόπτερο να «περιστρέφεται» πριν συντριβεί σε έναν φράκτη και ισχυρίστηκε ότι είδε τέσσερα άτομα να βρίσκονται μέσα στην καμπίνα, πληροφορία που πλέον έχει επιβεβαιωθεί.

Ο Joe Robertson, βουλευτής της Isle of Wight East, χαρακτήρισε το ατύχημα ως «τραγωδία», λέγοντας ότι ολόκληρη η κοινότητα είναι «σε κατάσταση σοκ». «Τα συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων», δήλωσε ο ίδιος.

«Είναι τραγικό – μια αργία, που θα έπρεπε να είναι μια ευχάριστη περίσταση, στον αέρα, σε αυτή την όμορφη μέρα, κατέληξε σε τραγωδία», πρόσθεσε.

Four in helicopter crash were part of ‘flying lesson’ as horror smash pictured https://t.co/Id5FgJGNkq pic.twitter.com/SLjM6XMpvs — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) August 25, 2025

Η αστυνομία είπε νωρίτερα ότι το ελικόπτερο συνετρίβη σε ένα χωράφι κοντά στο Βέντνορ.

Three people have died and one is in a serious condition after a helicopter crash on the Isle of Wight.https://t.co/wGzCWZ6eP7 pic.twitter.com/DCiqZJOu4j — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) August 25, 2025

Βρετανικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως η διαχειρίστρια εταιρεία Northumbria Helicopter ανέφερε νωρίτερα πως ένα από τα αεροσκάφη της, ένα μοντέλο G-OCLV – κατέπεσε κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής πτήσης.

BREAKING: The helicopter involved in a crash on the Isle of Wight this morning, carrying four people, was being used for a flying lesson, say operators Northumbria Helicopters.https://t.co/FatnnP1Dg4



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/qyIVY5iPfy — Sky News (@SkyNews) August 25, 2025

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για να αποκαλυφθεί τι οδήγησε το ελικόπτερο στην συντριβή.