Βρετανία: Βίντεο από τροχαίο με στρατιωτικό όχημα να φέρνει «τούμπες» σε αυτοκινητόδρομο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα σοκαριστικό βίντεο από τροχαίο ατύχημα στη Βρετανία. Ένα στρατιωτικό όχημα αναποδογύρισε πολλές φορές αφού χτύπησε το διαχωριστικό στη μέση του αυτοκινητόδρομου, εκσφενδονίζοντας τον 36χρονο οδηγό έξω από το αυτοκίνητο.

Όπως αναφέρει η «Sun», σε αυτοκινητόδρομο στο Northamptonshire στην κεντρική Βρετανία, φαίνεται η στιγμή που στρατιωτικό όχημα ανατρέπεται, λόγω αντικανονικής οδήγησης από την οδηγό του προπορευόμενου οχήματος, σε ένα ανατριχιαστικό τροχαίο.

Στο βίντεο φαίνεται το στρατιωτικό Land Rover να κινείται στον αυτοκινητόδρομο A43 στο Hulcote του Northamptonshire, όταν μπήκε μπροστά του ένα Audi.

Ο οδηγός του στρατιωτικού οχήματος δεν έχει άλλη επιλογή από το να στρίψει απότομα για να αποφύγει το Audi, καθώς αυτό «έκοψε» ταχύτητα για να πάρει την έξοδο.

Στη συνέχεια, το Land Rover αναποδογύρισε πολλές φορές αφού χτύπησε το διαχωριστικό στη μέση του αυτοκινητόδρομου, εκσφενδονίζοντας τον 36χρονο οδηγό έξω από το αυτοκίνητο.

Υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός ραγίσματος στη σπονδυλική στήλη – μαζί με τον άνδρα συνοδηγό του.

Driver avoids jail after crash that overturned a military convoy vehicle and left soldier with broken back



Crenguta Aruxandei, 44, received a six-month suspended prison sentence, a 12-month driving ban, and a £154 victim surcharge after a collision in which a military Land… pic.twitter.com/PUD1V11YOd — Visegrád 24 (@visegrad24) April 17, 2026

Η αστυνομία του Northamptonshire ανέφερε ότι ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Κόβεντρι, ενώ ο 31χρονος συνεπιβάτης διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο του Northampton με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι.