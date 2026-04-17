Βρετανία: Βίντεο από τροχαίο με στρατιωτικό όχημα να φέρνει «τούμπες» σε αυτοκινητόδρομο

Ο 36χρονος οδηγός του στρατιωτικού τζιπ εκτοξεύεται μακριά αλλά ευτυχώς επέζησε
πηγή φωτογραφίας Northamptonshire Police / Χ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα σοκαριστικό βίντεο από τροχαίο ατύχημα στη Βρετανία. Ένα στρατιωτικό όχημα αναποδογύρισε πολλές φορές αφού χτύπησε το διαχωριστικό στη μέση του αυτοκινητόδρομου, εκσφενδονίζοντας τον 36χρονο οδηγό έξω από το αυτοκίνητο.

Όπως αναφέρει η «Sun», σε αυτοκινητόδρομο στο Northamptonshire στην κεντρική Βρετανία, φαίνεται η στιγμή που στρατιωτικό όχημα ανατρέπεται, λόγω αντικανονικής οδήγησης από την οδηγό του προπορευόμενου οχήματος, σε ένα ανατριχιαστικό τροχαίο. 

Στο βίντεο φαίνεται το στρατιωτικό Land Rover να κινείται στον αυτοκινητόδρομο A43 στο Hulcote του Northamptonshire, όταν μπήκε μπροστά του ένα Audi.

Ο οδηγός του στρατιωτικού οχήματος δεν έχει άλλη επιλογή από το να στρίψει απότομα για να αποφύγει το Audi, καθώς αυτό «έκοψε» ταχύτητα για να πάρει την έξοδο.

Στη συνέχεια, το Land Rover αναποδογύρισε πολλές φορές αφού χτύπησε το διαχωριστικό στη μέση του αυτοκινητόδρομου, εκσφενδονίζοντας τον 36χρονο οδηγό έξω από το αυτοκίνητο.

Υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός ραγίσματος στη σπονδυλική στήλη – μαζί με τον άνδρα συνοδηγό του.

 

Η αστυνομία του Northamptonshire ανέφερε ότι ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Κόβεντρι, ενώ ο 31χρονος συνεπιβάτης διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο του Northampton με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Πυρά» Τραμπ σε NATO: Τώρα θέλουν να βοηθήσουν στα Στενά του Ορμούζ - Ήταν άχρηστοι όταν χρειάστηκαν, τους είπα να μείνουν μακριά
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ευχαρίστησε τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ «για το μεγάλο θάρρος και τη βοήθειά τους!»
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Πούτιν στέλνει πυρηνικό υπερόπλο στο Διάστημα και ετοιμάζεται να προκαλέσει χάος, προειδοποιεί Αμερικανός στρατηγός
«Μία πυρηνική έκρηξη σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες τόσο για τις στρατιωτικές όσο και για τις πολιτικές υποδομές», λέει ο Αμερικανός στρατηγός Στίβεν Γουάιτινγκ
Διάστημα
Ο Τραμπ βλέπει συμφωνία με το Ιράν «μέσα σε μια ή δυο ημέρες» – Έτοιμος να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιο στις ΗΠΑ – Νέα επίθεση στο ΝΑΤΟ
Καταιγισμός αναρτήσεων από το Ντόναλν Τραμπ ο οποίος δηλώνει πως θα πάρει χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν
Ντόναλντ Τραμπ
