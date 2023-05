Συναγερμός σήμανε σήμερα (14.5.2023) στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ της Βρετανίας όταν εντοπίστηκε ένα «ύποπτο drone» να πετάει πάνω από τις εγκαταστάσεις του αερολιμένα του Λονδίνου.

Οι αρχές του αεροδρομίου της Βρετανίας έκλεισαν αμέσως τους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης μετά τον εντοπισμό του drone. Αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί χάος και να υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις και στην λειτουργία του αεροδρομίου Γκάτγουικ.

Η τάξη αποκαταστάθηκε τελικά μετά από σχεδόν 1 ώρα, όταν οι αρχές έκριναν ότι το drone ήταν τελικά… ακίνδυνο.

Η πτήση του «ύποπτου drone» προκάλεσε προβλήματα σε 1.000 πτήσεις και περίπου 140.000 επιβάτες.

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου Γκάτγουικ είπε, σύμφωνα με το BBC και το Sky News, ότι οι πτήσεις ανεστάλησαν προσωρινά λίγο πριν τις 15:45 ώρα Ελλάδας, αλλά ξεκίνησαν και πάλι περίπου 50 λεπτά αργότερα.

