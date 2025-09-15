Βρετανοί τουρίστες πλήρωσαν πρόστιμο για βουτιά στο κανάλι της Βενετίας – 48 ώρες για να εγκαταλείψουν την πόλη

Να φύγει άρον άρον από τη Βενετία κάλεσαν οι Αρχές ένα ζευγάρι Βρετανών αφού πιάστηκαν να κολυμπάνε σε κανάλι την τελευταία μέρα των διακοπών τους. Το ζευγάρι, που διαμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο, εντοπίστηκε από γονδολιέρηδες και αναφέρθηκε στην αστυνομία. Τους επιβλήθηκε και πρόστιμο για την επιπόλαιη πράξη τους.

Οι αρχές στη Βενετία επέβαλαν πρόστιμο 390 λιρών στον καθένα και τους διέταξαν να εγκαταλείψουν την πόλη σε 48 ώρες. Η κολύμβηση στα 150 κανάλια της Βενετίας απαγορεύεται αυστηρά λόγω των κινδύνων από γόνδολες και ταχύπλοα σκάφη.

Η σύμβουλος ασφάλειας της πόλης, Ελισάμπετα Πέσκε, ευχαρίστησε τους γονδολιέρηδες για την έγκαιρη παρέμβασή τους, ενώ η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις υποστηρικτών της πρωτοβουλίας «Η Βενετία δεν είναι Ντίσνεϊλαντ», που ζητούν αυστηρότερα πρόστιμα και μόνιμη απαγόρευση για παραβάτες.

Η συμπεριφορά των τουριστών έχει επανειλημμένα δημιουργήσει προβλήματα στην ιστορική πόλη. Το 2023, ο δήμαρχος της Βενετίας χαρακτήρισε «ηλίθιο» έναν άνδρα που πηδούσε από τριώροφο κτίριο στο κανάλι, ενώ παλαιότερα υπήρξαν περιστατικά βουτιάς από τη Γέφυρα Ριάλτο με τραυματισμούς και νοσηλείες.

Οι αρχές της Βενετίας εντείνουν τις προσπάθειές τους για να περιορίσουν την ανεύθυνη συμπεριφορά των τουριστών.