Wall Street Journal: Το Ιράν λέει «όχι» στις ΗΠΑ στο αίτημα για διακοπή του εμπλουτισμού ουρανίου

Θετικό ήταν το κλίμα στις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα (06.02.2026) στο σουλτανάτο του Ομάν, ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ, με θέμα την μελλοντική πορεία του πυρηνικού προγράμματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρουν πηγές πληροφόρησης του Axios, το Ιράν και οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν τον νέο γύρο συνομιλιών ωστόσο συμφώνησαν που οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν μέσω της διαμεσολάβησης του Ομάν.

Από την πλευρά της, η Wall Street Journal, αναφερόμενη σε δηλώσεις του Ιρανού υπουργού εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί που έκανε στην ιρανική κρατική τηλεόραση, μετέδωσε ότι η Τεχεράνη παραμένει σταθερή στις θέσεις της για το πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικής ενέργειας και για το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου που «ανοίγει ο δρόμος» για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Μάλιστα, ο ίδιος ξεκαθάρισε στην αμερικανική αντιπροσωπεία ότι η Τεχεράνη αρνείται το αίτημα των ΗΠΑ για την διακοπή εμπλουτισμού ουρανίου.

Παράλληλα, ο Αμπάς Αραγτσί τόνισε στον Στιβ Γουίτκοφ και στον Τζάρεντ Κούσνερ ότι το Ιράν θέλει να βρεθεί μια διπλωματική λύση, για να αποφευχθεί μια στρατιωτική σύγκρουση με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ιρανική τηλεόραση, οι συνομιλίες αφορούν διάφορους τρόπους ωστε να ενισχυθεί η διμερής συνεργασία , με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει χαρακτηριστικά ότι πρέπει να «πέσει το τείχος δυσπιστίας» αναφερόμενος στις ανησυχλιες της αμερικανικής πλευράς για τους στόχους που έχει θέσει η Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι στις διαπραγματεύσεις τίθενται επί τάπητος και άλλα θέματα όπως το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα, η στήριξη της Τεχεράνης σε συμμάχους και οργανώσεις στην περιοχή, καθώς και ο τρόπος διαχείρισης των διαδηλώσεων στο εσωτερικό της χώρας.