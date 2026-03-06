Washington Post: Η Ρωσία παρέχει πληροφορίες στο Ιράν για να πλήττει αμερικανικές δυνάμεις

Η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες στόχευσης για επιθέσεις κατά των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, σηματοδοτώντας σε μια εξέλιξη που – αν ισχύει – αποκαλύπτει τη συμμετοχή ενός από τους μεγαλύτερους αντιπάλους της Ουάσινγκτον στον πόλεμο, έστω και έμμεσα, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που γνωρίζουν τις πληροφορίες και μίλησαν στην Washington Post.

Η βοήθεια, η οποία δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως, σηματοδοτεί ότι η ταχέως αναπτυσσόμενη σύγκρουση ανάμεσα σε ΗΠΑ – Ισραήλ και Ιράν βάζει στο κάδρο και τη Μόσχα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Από την έναρξη του πολέμου το Σάββατο (28.3.2026), η Ρωσία έχει δώσει στο Ιράν τις τοποθεσίες των αμερικανικών στρατιωτικών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών, δήλωσαν οι τρεις αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Φαίνεται ότι είναι μια αρκετά ολοκληρωμένη προσπάθεια», είπε μία από τις τρεις πηγές στην Washington Post.

Η CIA και το Πεντάγωνο αρνήθηκαν να σχολιάσουν σχετικά με τη ρωσική βοήθεια. Επίσημα, η Ρωσία έχει ζητήσει το τέλος του πολέμου, τον οποίο χαρακτήρισε «απρόκλητη ένοπλη επίθεση».

Το Ιράν δυσκολεύεται να εντοπίζει τις αμερικανικές δυνάμεις

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, η ικανότητα του Ιράν να εντοπίζει τις αμερικανικές δυνάμεις έχει περιοριστεί σημαντικά, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την έναρξη των εχθροπραξιών.

Ωστόσο, η Τεχεράνη έχει εκτοξεύσει χιλιάδες επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων, πρεσβειών και πολιτών, ενώ η κοινή αμερικανο-ισραηλινή εκστρατεία έχει πλήξει περισσότερους από 2.000 ιρανικούς στόχους.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι ιρανικές επιθέσεις στοχεύουν στρατηγικούς στόχους, όπως οι υποδομές διοίκησης και ελέγχου, ραντάρ και προσωρινές κατασκευές, όπως η εγκατάσταση στο Κουβέιτ, όπου έξι Αμερικανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους.

Στο ίδιο πνεύμα, η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες για το πώς να χτυπήσει αυτές τις στρατηγικές εγκαταστάσεις.

Τα πλεονεκτήματα της Ρωσίας από έναν παρατεταμένο πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Η Washington Post έχει προηγουμένως αναφέρει ότι, παρά το πλήγμα που δέχτηκε ένας από τους στενότερους εταίρους του, το Κρεμλίνο βλέπει πιθανά πλεονεκτήματα σε έναν παρατεταμένο πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων υψηλότερων εσόδων από το πετρέλαιο και μιας οξείας κρίσης που αποσπά την προσοχή της Αμερικής και της Ευρώπης από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο από την πλευρά του, έχει δηλώσει μονάχα πως «θεωρεί ότι αυτό δεν είναι δικό του πρόβλημα και δεν είναι δικός του πόλεμος. Από στρατηγική άποψη, η Ουκρανία εξακολουθεί να είναι μακράν η πρώτη προτεραιότητα».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Wall Street Journal που αναφέρει ότι ο μεγάλος κερδισμένος από τον πόλεμο στο Ιράν είναι η Ρωσία.

Η μαζική χρήση πυραύλων Patriot για την αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων και drones στη Μέση Ανατολή εξαντλεί τα αποθέματα που χρειάζεται επειγόντως η Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις, ενώ η άνοδος των τιμών του πετρελαίου δίνει παράλληλα ώθηση στα έσοδα της Μόσχας.

Όπως εξηγεί σε ανάλυσή της, η Ουκρανία αντιμετώπιζε ήδη σοβαρά προβλήματα επάρκειας πυραύλων Patriot πριν από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν. Η περιορισμένη παραγωγή στις ΗΠΑ είχε οδηγήσει σε καθυστερήσεις στις παραδόσεις, αφήνοντας ακόμη και ευρωπαϊκούς συμμάχους σε λίστες αναμονής πολλών ετών.

Τώρα, εκατοντάδες αναχαιτιστικοί πύραυλοι χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ και χώρες του Κόλπου για να αντιμετωπίσουν τα κύματα ιρανικών πυραύλων και drones.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ορισμένα κράτη του Κόλπου διαθέτουν αποθέματα που επαρκούν μόνο για λίγες ημέρες σε περίπτωση συνεχών επιθέσεων.