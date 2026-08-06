Washington Post: Ο Τραμπ «έδωσε το χρίσμα» άτυπα στον Βανς για τις προεδρικές εκλογές του 2028

Το ερώτημα εάν έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τώρα το δαχτυλίδι της διαδοχής στον Τζέι Ντι Βανς, θέτει η Washington Post που μεταφέρει πληροφορίες ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πρόσφατα σε ιδιωτική συνάντηση με δωρητές ότι επιθυμεί να δει τον αντιπρόεδρό του να κερδίζει τις προεδρικές εκλογές του 2028.

«Τελικά, πρέπει να εκλέξουμε τον JD», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησής του Τζει Ντι Βανς κατά τη διάρκεια συνάντησης με δωρητές στο Οβάλ Γραφείο πριν από περίπου δύο εβδομάδες, σύμφωνα με δύο άτομα που έχουν γνώση των σχολίων και μίλησαν ανώνυμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενώ μάλιστα ο Τραμπ υποστήριζε τον αντιπρόεδρό του ενώπιον των δωρητών στο Οβάλ Γραφείο, συνέχιζε να βομβαρδίζει τους γύρω του με ερωτήσεις σχετικά με τον Βανς έναντι του Ρούμπιο, αναφέρει το δημοσίευμα. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι ο πρόεδρος ρώτησε το προσωπικό για τους δύο άνδρες κατά τη διάρκεια μιας πτήσης με το ελικόπτερο Marine One στα τέλη του Ιουλίου.

Πρόκειται, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, για ένα σημάδι ότι ο πρόεδρος είναι ανοιχτός στο να υποστηρίξει δημόσια τον Βανς, παρά το ότι ορισμένοι σύμβουλοί του προειδοποιούν ότι ο Τραμπ δεν έχει ακόμη αποφασίσει οριστικά για τον διάδοχό του.

Η ιδιωτική παρατήρηση, συνεχίζει η Washington Post, έρχεται σε αντίθεση με τη ρητορική του Τραμπ κατά το τελευταίο έτος, με την οποία ενθάρρυνε δημοσίως τον ανταγωνισμό για την εύνοιά του μεταξύ του Βανς και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Τραμπ έχει εκφράσει ανοιχτά την άποψη ότι οι δύο θα αποτελούσαν ένα καλό συνδυασμό και έχει επανειλημμένα αρνηθεί να διευκρινίσει ποιον θα προτιμούσε να δει στην κορυφή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό βέβαια όταν δεν αφήνει με κάθε τρόπο υπονοούμενα ότι θα διεκδικήσει και τρίτη θητεία, παρά το ότι αυτό δεν επιτρέπεται από το Σύνταγμα.

Σύμβουλος του προέδρου που έχει άμεση γνώση των σχολίων του Τραμπ προς τους δωρητές ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, έχει αποφασίσει ότι ο Βανς θα είναι ο διάδοχος στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αλλά ότι είναι «πολύ νωρίς» για να καθοριστεί πότε ο αντιπρόεδρος θα ανακοινώσει την υποψηφιότητά του ή πότε ο Τραμπ θα τον υποστηρίξει δημοσίως.

Έξι άλλοι σύμβουλοι και σύμμαχοι του Τραμπ, ωστόσο, προειδοποίησαν ότι δεν είναι πεπεισμένοι ότι ο πρόεδρος έχει δώσει το χρίσμα (ακόμη και άτυπα) και θυμίζουν ότι ο πρόεδρος έχει μια τάση να λέει πολλά σε πολλούς πριν καταλήξει κάπου. Υπενθυμίζουν δε ότι ο Τραμπ έχει και μια τάση να «παίζει» με τους υποψήφιους, στηρίζοντας στα λόγια πότε τον έναν και πότε τον άλλο.

Εξάλλου ο πρόεδρος δεν θέλει να δείξει ότι είναι μια «κουτσή πάπια», άρα υπό προθεσμία, από τόσο νωρίς πριν το 2028.

Σε κάθε περίπτωση, πολλά θα κριθούν από τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Αν οι Ρεπουμπλικανοί δεν τα πάνε καλά, μπορεί να υπάρξουν υποψήφιοι που θα αμφισβητήσουν την επιλογή του, ενώ ο Βανς και ο Ρούμπιο θα αποδυναμωθούν και σαν πρόσωπα και σαν δίδυμο.