WSJ: Καμία υποχώρηση από τις ΗΠΑ για τις απαιτήσεις προς το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να έχουν μεγάλες απαιτήσεις από το Ιράν επιμένοντας αυτό να μηδενίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, για να περιοριστεί το πυρηνικό της πρόγραμμα, ενώ παράλληλα δεν φαίνονται πρόθυμες να αποσύρουν όλες τις κυρώσεις που επιθυμεί η Τεχεράνη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, στις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνται σήμερα (26/02/2026) στην Γενεύη, οι ΗΠΑ παρουσίασαν κάποιες «σκληρές» απαιτήσεις που δύσκολα θα γίνουν αποδεκτές από τους Ιρανούς.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ βρίσκονται στη Γενεύη για κρίσιμες συνομιλίες, απαιτώντας από το Ιράν να διαλύσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της και να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα πάντα με την WSJ, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές κατέστησαν σαφές ότι το Ιράν πρέπει να αποσυνθέσει τις τρεις κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις του – στο Φορντό, το Νατάνζ και το Ισφαχάν – και να παραδώσει όλο το εναπομείναν εμπλουτισμένο ουράνιο στις ΗΠΑ, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ωστόσο, «ανοιχτό» παραμένει το ενδεχόμενο να επιτρέψουν στο Ιράν να επανεκκινήσει έναν πυρηνικό αντιδραστήρα στην Τεχεράνη, ο οποίος μπορεί να επεξεργαστεί πολύ χαμηλό εμπλουτισμό για ιατρικούς λόγους.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ προσφέρουν μόνο ελάχιστη «ανακούφιση» από τις κυρώσεις στο Ιράν σε περίπτωση συμφωνίας, ένα ακόμη σημείο τριβής, καθώς το Ιράν ελπίζει σε ουσιαστική άρση κυρώσεων για να ανακουφιστεί η ταλαιπωρημένη οικονομία του, που στάθηκε αφορμή για τις μαζικές διαμαρτυρίες που συγκλόνισαν το καθεστώς στις αρχές του έτους και προκάλεσαν την παρέμβαση των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ θέλουν να δουν το Ιράν να συμμορφώνεται με τους όρους για μεγάλο χρονικό διάστημα και, εάν κριθεί ότι τηρεί τη συμφωνία, θα μπορούσε με τον καιρό να δώσει μεγαλύτερη ανακούφιση από τις κυρώσεις, δήλωσαν οι αξιωματούχοι στην WSJ.

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις στην Γενεύη

Η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον πραγματοποιούν έναν τρίτο γύρο συνομιλιών, σήμερα (26/2/2026) στη Γενεύη.

Οι ιρανικές και αμερικανικές αντιπροσωπείες έκαναν μια μικρή παύση και πραγματοποίησαν διαβουλεύσεις με τις αντίστοιχες πρωτεύουσές τους, και θα συνεχίσουν σύντομα, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.

«Και οι δύο αντιπροσωπείες έπρεπε να πραγματοποιήσουν διαβουλεύσεις με τις αντίστοιχες πρωτεύουσές τους», δήλωσε ο Εσμαΐλ Μπακάεϊ στην κρατική τηλεόραση.

Ο Μπακάεϊ περιέγραψε την πρώτη συνεδρία των διαπραγματεύσεων, η οποία διήρκεσε περίπου τρεις ώρες, ως «εντατική και πολύ σοβαρή».

Πραγματοποιήθηκε παρουσία του υπουργού Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσάιντι, και του επικεφαλής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την πυρηνική ενέργεια, Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε ο Μπακάεϊ.

Πρόσθεσε ότι υποβλήθηκαν «πολύ σημαντικές και πρακτικές προτάσεις» για την αντιμετώπιση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και για την εξασφάλιση άρσης των κυρώσεων για την Τεχεράνη, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει απειλήσει να επέμβει στρατιωτικά εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία και έχει συγκεντρώσει μεγάλη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή, που περιλαμβάνει δύο αεροπλανοφόρα και μια σειρά από προηγμένα πολεμικά αεροσκάφη, αντιτορπιλικά και συστήματα αεράμυνας.

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση, όσο περιορισμένη κι αν είναι, ως έναυσμα για μια ολοκληρωτική απάντηση.

Πηγή : OnAlert