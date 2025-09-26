WSJ: Ο Τραμπ είπε το «ναι» στον Ζελένσκι για όπλα μεγάλης εμβέλειας

Ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει κάνει μία στροφή 180 μοιρών σχετικά με το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία, μετά την απογοήτευσή του όπως έχει δηλώσει πολλές φορές από τη στάση του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται ότι αλλάζει και έμπρακτα στάση προς την Ουκρανία και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να χορηγήσει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι όπλα μακράς εμβέλειας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που νωρίτερα είχε ζητήσει από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τους καταστροφικούς πυραύλους Tomahawk, ότι δεν αποκλείει να επιτραπεί στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί αμερικανικά όπλα μακράς εμβέλειας για επιθέσεις μέσα στη Ρωσία. Ωστόσο, στη συνάντησή τους την Τρίτη, δεν δεσμεύτηκε ότι θα αλλάξει άμεσα την πολιτική αυτή, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Κατά τη συνομιλία τους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ζελένσκι ζήτησε περισσότερους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και την άδεια να τους χρησιμοποιήσει σε ρωσικούς στόχους. Ο Τραμπ απάντησε ότι δεν είναι αντίθετος, αλλά δεν έδωσε σαφή υπόσχεση.

Αν η στάση του Τραμπ οδηγήσει σε αλλαγή πολιτικής, η Ουκρανία θα μπορεί να πλήξει στόχους πιο βαθιά στη Ρωσία. Μέχρι τώρα, η Ουάσιγκτον δεν επιτρέπει τέτοιες επιθέσεις με όπλα που έχει δώσει στο Κίεβο, όπως οι πύραυλοι Atacms, κάτι που η Ουκρανία θεωρεί ότι την εμποδίζει να απαντήσει στις ρωσικές επιθέσεις.