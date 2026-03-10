WSJ: Πιέσεις στον Τραμπ να παρουσιάσει «σχέδιο εξόδου» από τον πόλεμο με το Ιράν

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να απειλεί το Ιράν για σκληρές επιθέσεις και εκτιμά πως ο πόλεμος θα διαρκέσει λιγότερο από όσο είχε -αρχικά- εκτιμηθεί, Αμερικανοί αξιωματούχοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις οικονομικές επιπτώσεις των συγκρούσεων που προφανώς έχουν προκαλέσει ανησυχία και στις ΗΠΑ.

Σημερινό δημοσίευμα (10.03.2026) της Wall Street Journal αναφέρει πως σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ τον προτρέπουν ιδιωτικά να βρει ένα σχέδιο απεμπλοκής από τον πόλεμο στο Ιράν που ξεκίνησε με το Ισραήλ, καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν και κανείς δεν ξέρει πότε και σε ποιο επίπεδο θα σταθεροποιηθεί η τιμή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε συνέντευξη που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως ο πόλεμος θα διαρκέσει λιγότερο από ό, τι υπολόγιζε χωρίς να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα. Ταυτόχρονα απείλησε το Ιράν για σφοδρές επιθέσεις αν κόψει την ροή των πετρελαιοφόρων από τα Στενά του Ορμούζ, δείχνοντας το πόσο έχει πληγεί η οικονομία από τις 11 πρώτες ημέρες του πολέμου.

Ορισμένοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ λένε ότι όσο το Ιράν συνεχίζει να επιτίθεται σε χώρες της περιοχής και το Ισραήλ εξακολουθεί να πλήττει ιρανικούς στόχους, είναι δύσκολο για τις ΗΠΑ να αποχωρήσουν εύκολα από τον πόλεμο.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πρόκειται να σταματήσει τον πόλεμο σε περίπτωση που δεν καταφέρει νίκη. Φαίνεται μάλιστα πως έχει εκπλαγεί που η Τεχεράνη δεν υποχωρεί παρά την συντονισμένη επιχείρηση ΗΠΑ – Ισραήλ.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαιν Λεβίτ διέψευσε τις πληροφορίες.

Ορισμένοι σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ, τον παρότρυναν να παρουσιάσει ένα «σχέδιο εξόδου» από τον πόλεμο και να υποστηρίξει ότι οι στρατιωτικοί στόχοι στο Ιράν, έχουν σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί. Παρότι πολλοί εξακολουθούν να στηρίζουν την αρχική επιχείρηση, υπάρχει ανησυχία ότι ένας παρατεταμένος πόλεμος θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα.

Δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα δείχνουν ότι η πλειονότητα των Αμερικανών αντιτίθεται στον πόλεμο.

Η τιμή του πετρελαίου έφτασε τα 100 δολάρια το βαρέλι (το πρωί της Τρίτης έπεσε στα 92 δολάρια), προκαλώντας ανησυχία σε Ρεπουμπλικανούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Ο οικονομικός σύμβουλος Stephen Moore δήλωσε ότι όταν ανεβαίνουν οι τιμές καυσίμων αυξάνονται και οι τιμές σε όλα τα άλλα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα για την οικονομία.

Ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ θα άρουν «κυρώσεις που σχετίζονται με το πετρέλαιο» σε ορισμένες χώρες για να μειωθούν οι τιμές και ότι θα προσφέρουν ασφάλεια σε δεξαμενόπλοια που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Πρόσθεσε επίσης ότι το αμερικανικό ναυτικό και οι σύμμαχοί του θα συνοδεύουν δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ αν χρειαστεί.

Οι ΗΠΑ έχουν πλήξει χιλιάδες ιρανικούς στόχους -από κυβερνητικά κτίρια μέχρι στρατιωτικές βάσεις και εγκαταστάσεις πυραύλων- με στόχο να αποτρέψουν το Ιράν από το να απειλεί τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους μέσω του πυρηνικού και βαλλιστικού του προγράμματος.

Το Ιράν έχει απαντήσει με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών βάσεων και χωρών της Μέσης Ανατολής, χτυπώντας διεθνή αεροδρόμια και διυλιστήρια πετρελαίου.

Από την έναρξη των συγκρούσεων στις 28 Φεβρουαρίου, 7 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και 8 έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Παράλληλα, περισσότεροι από 36.000 Αμερικανοί έχουν επιστρέψει στις ΗΠΑ από την περιοχή, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.