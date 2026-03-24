WSJ: Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όλο και πιο κοντά στην εμπλοκή τους στον πόλεμο κατά του Ιράν

Όλο και πιο κοντά να εμπλακούν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή βρίσκονται η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κάτι το οποίο θα κλιμακώσει την ένταση στην περιοχή.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο πλησιάζουν στον πόλεμο κατά του Ιράν, υιοθετώντας σκληρότερη στάση μετά από τις συνεχείς επιθέσεις που έχουν διαταράξει τις οικονομίες τους και τον κίνδυνο η Τεχεράνη να έχει την μακροπρόθεσμη επιρροή στα Στενά του Ορμούζ.

Τα πρόσφατα μέτρα ενισχύουν την ικανότητα των ΗΠΑ να πραγματοποιούν αεροπορικές επιδρομές και να ανοίξουν ένα νέο μέτωπο επίθεσης κατά της Τεχεράνης. Δεν έχουν φτάσει ακόμη στο σημείο να αναπτύξουν ανοιχτά τις στρατιωτικές τους δυνάμεις στον αγώνα, ένα όριο που οι ηγέτες του Κόλπου ήλπιζαν να μην ξεπεράσουν, αν και η πίεση αυξάνεται καθώς το Ιράν απειλεί να ασκήσει μεγαλύτερη επιρροή στην πλούσια σε ενέργεια περιοχή.

Η Σαουδική Αραβία συμφώνησε πρόσφατα να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν την αεροπορική βάση King Fahd στη δυτική πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου. Το βασίλειο δήλωσε πριν από τις μάχες ότι δεν θα επέτρεπε τη χρήση των εγκαταστάσεων ή του εναέριου χώρου του για επιθέσεις κατά του Ιράν, σε μια προσπάθεια να μείνει εκτός πολέμου που απέτυχε όταν το Ιράν άρχισε να ρίχνει πυραύλους και drones σε σημαντικές ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας και στην πρωτεύουσα, το Ριάντ.

Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είναι πλέον πρόθυμος να αποκαταστήσει την αποτρεπτική δύναμη και βρίσκεται κοντά σε μια απόφαση να συμμετάσχει στις επιθέσεις, ανέφεραν οι πηγές. Είναι μόνο θέμα χρόνου πριν το βασίλειο εισέλθει στον πόλεμο, ανέφερε μία από τις πηγές.

«Δεν είναι απεριόριστη η υπομονή μας»

«Η υπομονή της Σαουδικής Αραβίας απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις δεν είναι απεριόριστη», δήλωσε στους δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν, μετά από μια σειρά ιρανικών επιθέσεων κατά των ενεργειακών υποδομών του Κόλπου. «Οποιαδήποτε πεποίθηση ότι οι χώρες του Κόλπου δεν είναι σε θέση να αντιδράσουν αποτελεί λανθασμένη εκτίμηση της κατάστασης».

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εν τω μεταξύ, αρχίζουν να λαμβάνουν αυστηρά μέτρα κατά των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στο Ιράν, απειλώντας μια βασική πηγή διαβίωσης για τους ηγέτες στην Τεχεράνη, ενώ συζητούν αν θα στείλουν τον στρατό τους στη μάχη και ασκούν πιέσεις κατά μιας εκεχειρίας που αφήνει ανέπαφη μέρος της στρατιωτικής ικανότητας του Ιράν.

Πρόσφατα έκλεισε το Ιρανικό Νοσοκομείο και τον Ιρανικό Όμιλο στο Ντουμπάι, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση των κλεισιμάτων. Τα τηλέφωνα, το κανάλι WhatsApp και το σάιτ του νοσοκομείου ήταν εκτός λειτουργίας τη Δευτέρα. Οι υγειονομικές αρχές του Ντουμπάι δήλωσαν ότι η μονάδα δεν λειτουργεί πλέον.

«Ορισμένοι φορείς που συνδέονται άμεσα με το ιρανικό καθεστώς και το IRGC θα κλείσουν στο πλαίσιο στοχευμένων μέτρων, αφού διαπιστώθηκε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά για την προώθηση σκοπών που δεν εξυπηρετούν τον ιρανικό λαό και παραβιάζουν τη νομοθεσία των ΗΑΕ», δήλωσε η κυβέρνηση, αναφερόμενη στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Τα ΗΑΕ, τα οποία εδώ και χρόνια αποτελούν χρηματοοικονομικό κέντρο για ιρανικές επιχειρήσεις και ιδιώτες, προειδοποίησαν, μετά τις σφοδρές επιθέσεις που δέχτηκαν στις αρχές του πολέμου, ότι θα μπορούσαν να παγώσουν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τέτοιες κινήσεις θα μπορούσαν να περιορίσουν σημαντικά την πρόσβαση της Τεχεράνης σε ξένο συνάλλαγμα και στα παγκόσμια εμπορικά δίκτυα, καθώς η εγχώρια οικονομία της καταρρέει υπό το βάρος του πληθωρισμού και των κυρώσεων. Οι διακοπές λειτουργίας είχαν αναφερθεί νωρίτερα από το AFP.

Αν και οι χώρες του Κόλπου έχουν δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν σε επιθέσεις κατά του Ιράν ούτε θα επιτρέψουν τη χρήση του εναερίου χώρου τους για τον σκοπό αυτό, η πραγματικότητα είναι λιγότερο σαφής.

Εκτοξεύσεις πυραύλων από Μπαχρέιν

Βίντεο που επαληθεύτηκαν από την Storyful, η οποία ανήκει στην News Corp, τη μητρική εταιρεία του The Wall Street Journal, δείχνουν ότι ορισμένες εκτοξεύσεις πυραύλων εδάφους που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση κατά του Ιράν προήλθαν από το Μπαχρέιν. Πέντε αεροσκάφη ανεφοδιασμού της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ χτυπήθηκαν από ιρανική πυραυλική επίθεση και υπέστησαν ζημιές στο έδαφος στην αεροπορική βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία, ανέφεραν αξιωματούχοι των ΗΠΑ.

Ο αμερικανικός στρατός αρνήθηκε να πει αν οι αραβικές χώρες βοηθούσαν στον αγώνα, λέγοντας ότι θα άφηνε τις χώρες του Κόλπου να μιλήσουν μόνες τους.

Τα βήματα των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας δείχνουν πώς οι αραβικές μοναρχίες εμπλέκονται όλο και πιο βαθιά στην αμερικανική και ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν. Είναι μια θέση στην οποία θα προτιμούσαν να μην βρίσκονται.

Ο κίνδυνος όταν σταματήσει ο πόλεμος

Μια άμεση επίθεση εναντίον του Ιράν θα τους μετέτρεπε σε ανοιχτούς μαχητές απέναντι σε έναν ισχυρότερο αντίπαλο που βρίσκεται ακριβώς απέναντι, χωρισμένος μόνο από ένα στενό πέρασμα. Θα μπορούσαν να βρεθούν σε κίνδυνο αν ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσιζε ξαφνικά να τερματίσει τον πόλεμο και να τους αφήσει να διαχειριστούν μόνοι τους μια πιο τεταμένη σχέση με την Τεχεράνη. Ανησυχούν επίσης ότι οποιαδήποτε συμμετοχή τους θα ήταν συμβολική και απίθανο να αλλάξει την πορεία του πολέμου.

Ωστόσο, το Ιράν τους πιέζει να πάρουν θέση, πιο πρόσφατα δηλώνοντας ότι επιθυμεί να διαδραματίσει ρόλο στις επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ μετά τον πόλεμο. Το Ιράν έχει κλείσει το κρίσιμο πέρασμα επιτιθέμενο σε πλοία που το διασχίζουν, αλλά έχει επιτρέψει τη διέλευση σε ορισμένα προνομιούχα πλοία.

Η Τεχεράνη δήλωσε πρόσφατα σε Αραβικούς αξιωματούχους ότι επιθυμεί να επιβάλλει διόδια, όπως κάνει η Αίγυπτος με τη Διώρυγα του Σουέζ, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις συζητήσεις.

Αυτή η απειλή για τη ζωτική ενεργειακή αρτηρία της περιοχής ήρθε αφού το Ιράν έριξε βροχή πυραύλων και drones στους αραβικούς γείτονές του, επιτιθέμενο σε πολυτελή ξενοδοχεία και αεροδρόμια, καθώς και σε διυλιστήρια και αποθήκες καυσίμων. Μόνο τα ΗΑΕ αναγκάστηκαν να αποκρούσουν περισσότερες από 2.000 επιθέσεις.

Οι ηγέτες των κρατών του Κόλπου, ιδίως των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας, πιέζουν τον Τραμπ σε τακτικές τηλεφωνικές συνομιλίες να ολοκληρώσει το έργο και να καταστρέψει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν πριν προχωρήσει σε άλλα θέματα, ανέφεραν Αραβες αξιωματούχοι.

Η επικείμενη απόφαση για την έναρξη των επιχειρήσεων είναι χαρακτηριστική της δύσκολης θέσης στην οποία βρίσκονται οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, ως αποτέλεσμα μιας σύγκρουσης που ανέτρεψε χρόνια στρατηγικού σχεδιασμού, χωρίς να αφήνει καμία καλή επιλογή για το μέλλον.

«Απλώς έχουν παγιδευτεί σε αυτό το δομικό αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν πάντα οι ασθενέστερες πλευρές σε μια συμμαχία με μια ισχυρότερη πλευρά», δήλωσε ο Γκρέγκορι Γκάους, αναλυτής των σχέσεων ΗΠΑ-Κόλπου στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής στην Ουάσινγκτον. «Εάν η ισχυρότερη πλευρά υιοθετεί πολεμικές θέσεις, ανησυχούν ότι θα παρασυρθούν σε έναν πόλεμο που δεν θέλουν να πολεμήσουν».