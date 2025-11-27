WSJ: Το μυστικό σχέδιο της Γερμανίας για το σενάριο πολέμου με τη Ρωσία

Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, έβαλε την Ευρώπη σε μία τροχιά αποσταθεροποίησης, με πολλά κράτη, όπως η Γερμανία, να φαίνεται να προετοιμάζονται για την πιθανότητα του χειρότερου σεναρίου. Ενός γενικευμένου πολέμου με τη Μόσχα.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, η πλήρης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 τερμάτισε δεκαετίες σταθερότητας στην Ευρώπη και οδήγησε στη μεγαλύτερη στρατιωτική ενίσχυση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η επιτυχία σε μια πιθανή μελλοντική σύγκρουση δεν θα εξαρτηθεί μόνο από την ισχύ των στρατών, αλλά και από μια τεράστια επιχείρηση μεταφοράς και υποστήριξης δυνάμεων, δείχνει το σχέδιο της Γερμανίας στο σενάριο εμπλοκής στον πόλεμο με τη Μόσχα.

Πριν από περίπου 2,5 χρόνια, 12 ανώτεροι Γερμανοί αξιωματικοί, συγκεντρώθηκαν σε στρατιωτική βάση στο Βερολίνο για να εκπονήσουν ένα μυστικό σχέδιο πολέμου με τη Ρωσία και σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, σήμερα, εργάζονται εντατικά για να το εφαρμόσουν.

Οι 1.200 σελίδες του OPLAN DEU

Το σχέδιο, με την κωδική ονομασία OPLAN DEU («Operational Plan Germany»), περιλαμβάνει ένα εγχειρίδιο 1.200 σελίδων που περιγράφει πώς έως και 800.000 στρατιώτες της Γερμανίας, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ θα μετακινηθούν προς το ανατολικό μέτωπο, ποια λιμάνια, ποτάμια, σιδηροδρομικές γραμμές και οδικά δίκτυα θα χρησιμοποιηθούν και πώς θα εξασφαλιστεί ο ανεφοδιασμός και η προστασία τους.

Γερμανοί αναλυτές εκτιμούν ότι η Ρωσία ενδέχεται να είναι σε θέση να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ το 2029, ενώ πρόσφατα περιστατικά κατασκοπείας, σαμποτάζ και παραβιάσεων εναέριου χώρου δείχνουν πιθανότητα νωρίτερης κλιμάκωσης. Η πιθανή εκεχειρία στην Ουκρανία μπορεί να επιτρέψει στη Μόσχα να επικεντρωθεί σε νέα σχέδια.

Στόχος του OPLAN DEU είναι η αποτροπή, να καταστεί σαφές ότι μια επίθεση δεν θα επιτύχει.

Ωστόσο, η εφαρμογή του σχεδίου αποκαλύπτει σοβαρές αδυναμίες των γερμανικών υποδομών, όπως παλιές γέφυρες, περιορισμένες σιδηροδρομικές διαδρομές, ανεπαρκή λιμάνια και αυστηρή νομοθεσία που δυσχεραίνει τη χρήση τεχνολογιών όπως drones. Ταυτόχρονα, περιστατικά σαμποτάζ εναντίον κρίσιμων υποδομών αυξάνονται.

Ο ρόλος της Γερμανίας και οι επενδύσεις

Το Βερολίνο έχει σκοπό να επενδύσει 166 δισ. ευρώ έως το 2029 για την αναβάθμιση των υποδομών του, με το μεγαλύτερο βάρος να πέφτει στις σιδηροδρομικές γραμμές. Η προτεραιότητα δίνεται σε υποδομές «διπλής χρήσης», δηλαδή πολιτικές εγκαταστάσεις που μπορούν να εξυπηρετήσουν και στρατιωτικές ανάγκες.

Η Γερμανία δεν θα αποτελέσει χώρα πρώτης γραμμής, αλλά θα είναι ο διάσρομος από τον οποίο θα κινηθούν οι συμμαχικές δυνάμεις προς την ανατολική Ευρώπη.

Η κυβέρνηση μιλά για μια ιστορική στροφή (“Zeitenwende”) και την ανάγκη στενής συνεργασίας στρατού, πολιτικού συστήματος και ιδιωτικού τομέα, αλλά οι πρόσφατες ασκήσεις έδειξαν ότι υπάρχουν ακόμη πολλά προβλήματα συντονισμού.

Η μεγαλύτερη αβεβαιότητα είναι ο χρόνος. Όπως δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς: «Οι απειλές είναι πραγματικές. Δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά δεν ζούμε πλέον σε ειρήνη».