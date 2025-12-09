Κόσμος

Χακάν Φιντάν: Να εξετάσουμε όλες τις διαφορές στο Αιγαίο ως σύνολο – Δίκαιη μοιρασιά στην Ανατολική Μεσόγειο

Το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε να τα δούμε ως μια περιοχή ευημερίας και σταθερότητας», τόνισε ο Τούρκος ΥΠΕΞ
Χακάν Φιντάν
Χακάν Φιντάν / REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa

Για «εξέταση όλων των διαφορών του Αιγαίου ως ένα σύνολο» έκανε λόγο ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας ,Χακάν Φιντάν.

Παράλληλα ο Χακάν Φιντάν μίλησε για «δίκαιη μοιρασιά» στην Ανατολική Μεσόγειο και για «διατήρηση της θετικής ατζέντας» ανάμεσα σε Τουρκία και Ελλάδα.

«Εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την άποψη της δίκαιης μοιρασιάς στην Ανατολική Μεσόγειο. Υποστηρίζουμε την εξέταση όλων των διαφορών του Αιγαίου ως ένα σύνολο, να βρεθεί λύση στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας με ουσιαστικό και εποικοδομητικό τρόπο.

Το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε να τα δούμε ως μια περιοχή ευημερίας και σταθερότητας», τόνισε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Ακόμη ανέφερε πως «συνεχίζουμε να θέλουμε τη διατήρηση της θετικής ατζέντας στις σχέσεις μας με την Ελλάδα».

«Κάνουμε τα βήματα μας σχετικά με την υποστήριξη των δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης κι αν χρειαστεί το κάνουμε με αμοιβαιότητα», τόνισε σε άλλο σημείο των δηλώσεών του.

