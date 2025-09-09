Χαλίλ αλ Χάγια: Ο «αρχιτέκτονας» της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και ηγέτης της Χαμάς που το Ισραήλ έβαλε στο στόχαστρο

Σείστηκε η γη από τις πολλαπλές εκρήξεις στην Ντόχα του Κατάρ, ως αποτέλεσμα της επίθεσης που εξαπέλυσε σήμερα (09.09.2025) το Ισραήλ με στόχο να «αποκεφαλίσει» την πολιτική ηγεσία της Χαμάς με τον Χαλίλ αλ Χάγια να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

Όπως επιβεβαίωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, τα πλήγματα ακριβείας που πραγματοποίησε το Ισραήλ είχαν στόχο συγκροτήματα κατοικιών όπου διαμένουν «πολλά μέλη του πολιτικού γραφείου της Χαμάς».

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι η ανώτατη ηγεσία της Χαμάς θα συζητούσε την πρόσφατη πρόταση των ΗΠΑ για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στην Λωρίδα της Γάζας, σε συνδυασμό με την απελευθέρωση των ομήρων, μια συγκυρία που το Ισραήλ εκμεταλλεύθηκε για να εξαπολύσει ένα καταστροφικό πλήγμα.

CCTV footage captured the moment of the Israeli airstrikes earlier against the Qatari capital of Doha. pic.twitter.com/iG7khL3ETs — OSINTdefender (@sentdefender) September 9, 2025

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε πως: «Η επιχείρηση Summit of Fire στην Ντόχα ήταν εξ’ ολοκλήρου ισραηλινή. Το Ισραήλ την σχεδίασε, την εκτέλεση και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη». Ο στόχος ήταν ξεκάθαρος.

Ο ρόλος του Χαλίλ αλ Χάγια

Μεταξύ των υψηλόβαθμων στελεχών της Χαμάς, ο πιο βασικός στόχος που το Ισραήλ ήθελε να εξουδετερώσει με τα σημερινά πλήγματα στην Ντόχα, είναι ο Χαλίλ αλ Χάγια, ο πρώην επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς και εκπρόσωπος της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης στο εξωτερικό.

Ο λόγος είναι απλός. Εκτός από ηγετική προσωπικότητα της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ Χάγια θεωρείται ένας από τους εναπομείναντες ζωντανούς «αρχιτέκτονες» της αιματηρής επίθεσης που πραγματοποίησε η Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, που είχε ως αποτέλεσμα περισσότεροι από 1.00 άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους και να απαχθούν πάνω από 200 άτομα, μερικά εκ των οποίων κρατούνται ακόμα στην Λωρίδα της Γάζας.

Ειδικότερα, ο Χαλίλ Αλ Χάγια είναι κορυφαίος διαπραγματευτής της Χαμάς, που εδρεύει στο Κατάρ και ήταν στην πρώτη γραμμή των συνομιλιών για την κατάπαυση του πυρός στο Κάιρο και τη Ντόχα.

Η συμμετοχή του στις συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ το 2014 ανέδειξε την ικανότητά του να συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις υψηλού επιπέδου και η ηγεσία του κρίθηκε ότι μπορεί να προσφέρει μια πιο διπλωματική οδό για τη Χαμάς με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με το Ισραήλ.

Ο ίδιος έχει επιζήσει από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή το 2007, η οποία σκότωσε μέλη της οικογένειάς του.

Ο επικεφαλής της πολιτικής ηγεσίας της Χαμάς, Χαλίλ αλ Χάγια (κέντρο) στην κηδεία του Ισμαήλ Χανίγιε / REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa / File Photo

«Παίκτης – κλειδί» για τις διαπραγματεύσεις

Η πολιτική του οξυδέρκεια, σε συνδυασμό με τις διασυνδέσεις του με διεθνείς διαμεσολαβητές, ιδίως στη Ντόχα, τον καθιστά μια προσωπικότητα με την οποία τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς θα μπορούσαν να συνεργαστούν στις συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός.

Επί του παρόντος, είναι υπεύθυνος για το χαρτοφυλάκιο των διαπραγματεύσεων της Χαμάς με την Αίγυπτο και το Κατάρ, ενώ θωρείται κρίσιμος παράγοντας στην διαδικασία λήψης αποφάσεων της παλαιστινιακής εξτρεμιστικής οργάνωσης.

Έχει ταχθεί – με κατηγορηματικό τρόπο – κατά του αφοπλισμού της Χαμάς, αρνείται τον εξορισμό της οργάνωσης από την Λωρίδα της Γάζας, ενώ επιμένει στις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Χαλίλ αλ Χάγια είναι παντρεμένος και έχει επτά παιδιά. Τουλάχιστον επτά συγγενείς του, μεταξύ των οποίων δύο αδέλφια του, έχουν σκοτωθεί κατά την διάρκεια των συγκρούσεων με το Ισραήλ το 2007.

Μάλιστα, ένας από τους γιους του σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή το 2008 ενώ ο ίδιος υπηρετούσε ως διοικητής μιας ταξιαρχίας πυροβολικού της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς.

Ο ίδιος φαίνεται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση της φονικής εφόδου εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, με τον ίδιο να «παίρνει εκδίκηση» για τους συγγενείς και τα παιδιά που έχασε από τις ισραηλινές επιθέσεις τα προηγούμενα χρόνια.

Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media, λίγη ώρα μετά από εκείνη την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, ο ίδιος εμφανίζεται σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ντόχα να πανηγυρίζει μαζί με άλλα ηγετικά στελέχη της Χαμάς, όπως για παράδειγμα ο τότε επικεφαλής της Χαμάς – Ισμαήλ Χανίγιε – τον οποίο σκότωσε στην συνέχεια το Ισραήλ με πλήγμα ακριβείας στην Τεχεράνη.

Never forget that as Jewish children were being murdered in front of their parents, and as parents were being slaughtered in front of their children, leaders of Hamas gleefully prayed and celebrated from their homes in Doha. Every fucking bomb dropped on their heads is deserved. pic.twitter.com/GlUNLW3zZp — Casey Babb (@DrCaseyBabb) September 9, 2025

Οι άλλοι κορυφαίοι στόχοι του Ισραήλ

Σημειώνεται ότι εκτός από τον Χαλίλ αλ Χάγια, στην συνάντηση που στοχοθέτησε το Ισραήλ σήμερα (09.09.2025) συμμετείχαν και ο Χαλέντ Μεσάλ αλλά και ο Ζάχερ Τζαμπαρίν.

Ο Χαλέντ Μεσάλ, ήταν ηγέτης της Χαμάς για πάνω από μια δεκαετία, από το 2006 έως το 2017. Κατά τη διάρκεια της ηγεσίας του, ο ίδιος επέβλεψε μερικά από τα σημαντικότερα στρατιωτικά και πολιτικά ορόσημα της Χαμάς.

Προκάτοχος του Ισμαήλ Χανίγιε, ο Χάλεντ Μεσάαλ ζει στην εξορία από το 1967, στην Ιορδανία, στο Κατάρ, στη Συρία και σε άλλες χώρες.

Αναδείχθηκε στην ηγεσία του κινήματος μετά τη δολοφονία από το Ισραήλ του ιδρυτή της Χαμάς, Άχμεντ Γιασίν, στη συνέχεια του διαδόχου του στα παλαιστινιακά εδάφη, Αμπντελαζίζ αλ Ραντίσι.

Επέζησε απόπειρας δολοφονίας του το 1997 στο Αμάν από πράκτορες της Μοσάντ, της ισραηλινής μυστικής υπηρεσίας.

Όταν ζούσε στη Συρία, είχε επικρίνει το συριακό καθεστώς για τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, στάση που προκάλεσε τριβές με το Ιράν, στρατηγικό σύμμαχο της Συρίας και μεγάλο υποστηρικτή της Χαμάς.

Ο Χαλέντ Μεσάαλ, υψηλόβαθμο στέλεχος της πολιτικής ηγεσίας της Χαμάς / REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa / File Photo

Από την άλλη, ο Ζάχερ Τζαμπαρίν, είναι ο ταμίας της Χαμάς, υπεύθυνος για τα οικονομικά της και ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της. Ήταν κοντά στον Χανίγιε και μερικές φορές θεωρείτο ακόμη και δεξί χέρι του.

Έγκλειστος στις ισραηλινές φυλακές, απελευθερώθηκε το 2011 στο πλαίσιο ανταλλαγής Παλαιστίνιων κρατουμένων με τον Γκιλάντ Σαλίτ, έναν Ισραηλινό στρατιώτη που κρατείτο όμηρος για πέντε χρόνια.

Προσκείμενος στην Τουρκία, όπου έχει ζήσει κάποια χρόνια, ο Τζαμπαρίν προσέλαβε κυρίως ανθρώπους για ξέπλυμα χρήματος σε μεγάλη κλίμακα, δύο από τους οποίους συνελήφθησαν στο Ισραήλ το 2018. Συμμετείχε επίσης σε φονικές επιχειρήσεις που διεξήγαγε η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς.