Χάλοουϊν 2019: 5 ταινίες ιδανικές για μια Halloween βραδιά στο σπίτι!

Τι καλύτερο λοιπόν από τις πιο… spooky ταινίες της χρονιάς για να γιορτάσουν έτσι την Trick or Treat day του χρόνου!

1. Ready or not? Η πρώτη νύχτα του γάμου της παίρνει μια αναπάντεχη τροπή, όταν τα πεθερικά της, της προτείνουν να πάρει μέρος σε ένα τρομακτικό παιχνίδι.

2. Crawl. Μια νεαρή κοπέλα, στην προσπάθειά της να σώσει τον πατέρα της από έναν τυφώνα κατηγορίας 5, παγιδεύεται σε ένα σπίτι που πλημμυρίζει και καταλήγει να αναζητά την επιβίωση ανάμεσα σε πεινασμένους αλιγάτορες!

3. Midsommar. Ένα ζευγάρι, ταξιδεύει σε ένα χωριό της Σουηδίας με σκοπό να παρακολουθήσει το ετήσιο φεστιβάλ της περιοχής. Ωστόσο, σύντομα συνειδητοποιεί ότι η εκδήλωση δεν είναι και τόσο αθώα και γρήγορα εξελίσσεται σε έναν βίαιο και παγανιστικό διαγωνισμό επιβίωσης!

4. Scary stories to tell in the dark. Ανήμερα του Halloween του 1968, η Στέλλα και δύο φίλοι της συναντούν έναν μυστηριώδη περαστικό, ο οποίος έχει στην κατοχή του σημειωματάριο με τρομακτικές ιστορίες…

5. It & It: Chapter II. Το θρίλερ που μεγάλωσε γενιές και γενιές εφήβων έγινε remake, κυκλοφόρησε και δεύτερο μέρος και είναι διαθέσιμο να… κόψει την ανάσα! Ο, αν μη τι άλλο, τρομακτικός Pennywise συνεχίζει να προκαλεί τα παιδιά (στο πρώτο) και τους εφήβους (στο δεύτερο) σε επικίνδυνες περιπέτειες. Εκείνα δεν αντιστέκονται, αλλά ποια θα είναι η τύχη τους;

Εσείς ποιά ταινία θα δείτε;