Χαμός σε αγώνα μπέιζμπολ στις ΗΠΑ: Γυναίκα απαίτησε από πατέρα την μπάλα που έπιασε για τον γιο του – Δείτε βίντεο

Ως «Κάρεν» (σ.σ. δηλαδή γυναίκα που σε έξαλλη κατάσταση φωνάζει και απαιτεί από τον κόσμο να της κάνουν τις χάρες -παράλογες και μη-), χαρακτηρίζουν μία γυναίκα η οποία «πρωταγωνίστησε» (με την κακή την έννοια) σε αγώνα μπέιζμπολ στο Μαϊάμι, το περασμένο Σάββατο (06.08.2025). Ο λόγος; Ένα μπαλάκι του μπέιζμπολ που κατάφερε να πιάσει ένας πατέρας για τον γιο του.

Όλα έγινε στον αγώνα μπέιζμπολ ανάμεσα στους Philadelphia Phillies και στους Miami Marlins. Τότε ο πατέρας έτρεξε να πιάσει την μπάλα που έπεσε στις εξέδρες ενώ εκείνη τη στιγμή «πάλευαν» να κατακτήσουν αυτό το πολύτιμο δώρο άλλοι 2 άνδρες και η γυναίκα. Ο πατέρας εν τέλει καταφέρνει να πιάσει την μπάλα και ξεκινά να περπατά προς τον γιο του για να του δώσει τη μπάλα.

NEW: ‘Karen’ Phillies fan goes viral for berating a man for grabbing a home run ball and giving it to his son.



The man, who was clearly startled, eventually gave up the ball to the woman.



Staff at the game took note of the incident and gave the boy a goodie bag. It also appears… pic.twitter.com/8gZeipI2mJ — Collin Rugg (@CollinRugg) September 6, 2025

Αν και για εκείνον το θέμα θεωρήθηκε λήξαν, η γυναίκα προσέγγισε τον πατέρα και ξεκίνησε να του φωνάζει μπροστά στα παιδιά του που παρακολουθούν τον τσακωμό τους με φόβο.

Sure cause I’m next to the family marlins made it right and came to the kid and his pops not only that other HR balls hit were given to the kid after the fact. pic.twitter.com/2X6wfiGlWa — Vincenzo The Last Tree Bender (@VinceVocabulary) September 6, 2025

Αν και εν τέλει η γυναίκα πήρε την μπάλα, αποδοκιμάστηκε από τους φιλάθλους. Προς καλή τύχη του αγοριού, εκπρόσωπος των Miami Marlins, στο τέλος του αγώνα, προσέγγισε την οικογένεια, ζήτησε συγγνώμη και τους έδωσε ένα πακέτο με μπάλες μπέιζμπολ ώστε να τις μοιραστεί με την αδελφή του.