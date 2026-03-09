Χανγκ, το νησάκι που κρατά την «καρδιά» του πετρελαίου του Ιράν και μπορεί να γονατίσει την οικονομία του

Το Χαργκ, ένα μικρό νησί στον βόρειο Περσικό Κόλπο, αποτελεί την «καρδιά» του πετρελαίου του Ιράν. Από τις εγκαταστάσεις του περνά περίπου το 90% των εξαγωγών αργού της χώρας, πριν τα δεξαμενόπλοια κατευθυνθούν προς τα διεθνή ύδατα μέσω των Στενών του Ορμούζ – γεγονός που το καθιστά έναν από τους πιο στρατηγικούς ενεργειακούς κόμβους στη Μέση Ανατολή. Παρά την κλιμάκωση της σύγκρουσης στην περιοχή και τα πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές, το νησί παραμένει μέχρι στιγμής ανέγγιχτο από τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Μία πιθανή επίθεση εκεί θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρούς κλυδωνισμούς τόσο στην οικονομία του Ιράν όσο και στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.

Το νησί βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιράν και φιλοξενεί τον κύριο τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου της χώρας. Υπολογίζεται ότι το νησί έχει χωρητικότητα φόρτωσης περίπου 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, σύμφωνα με το CNBC. Μπορεί να υποδεχτεί έως 10 δεξαμενόπλοια, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε διακοπή στο Χαργκ δεν θα επηρεάσει μόνο το Ιράν, αλλά και τους κύριους αγοραστές του, όπως η Κίνα, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο.

Η τεράστια οικονομική σημασία του νησιού για το Ιράν το καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτο σε ενδεχόμενη στρατιωτική επιχείρηση. Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι οποιαδήποτε προσπάθεια κατάληψής του θα απαιτούσε χερσαία στρατιωτική επιχείρηση, κάτι που οι ΗΠΑ φαίνεται να αποφεύγουν για την ώρα.

Παράλληλα, μια τέτοια επίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει νέα αναταραχή στις αγορές ενέργειας, σε μια περίοδο όπου οι τιμές του πετρελαίου έχουν ήδη εκτοξευθεί πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με τον Petras Katinas, ερευνητή σε θέματα ενέργειας και άμυνας στο βρετανικό think tank RUSI, η κατάληψη του νησιού θα «έκοβε τη βασική οικονομική αρτηρία του ιρανικού καθεστώτος».

Όπως εξήγησε στο CNBC, «παρότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ έχει ήδη σταματήσει και το Ιράν δεν μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο, στο μέλλον η κατάληψη του νησιού θα μπορούσε να δώσει στις ΗΠΑ ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί, ανεξάρτητα από το ποιο καθεστώς θα βρίσκεται στην εξουσία μετά το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι μια τέτοια κίνηση θα απαιτούσε ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων, κάτι που η αμερικανική κυβέρνηση «φαίνεται διστακτική να αναλάβει – τουλάχιστον προς το παρόν».

O Τραμπ ίσως «μπει στον πειρασμό» να το καταλάβει

Σύμφωνα με τον αναλυτή πετρελαίου Tamas Varga της PVM, αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποφάσιζε να καταλάβει το νησί Χαργκ, θα επρόκειτο για βαρύ πλήγμα για το ιρανικό καθεστώς, καθώς θα στερούσε από τη χώρα μια βασική πηγή εσόδων.

Μια τέτοια κίνηση, σημείωσε, θα θύμιζε την αμερικανική παρέμβαση στη Βενεζουέλα στις αρχές του έτους, όταν οι ΗΠΑ ουσιαστικά απέκτησαν έλεγχο στον πετρελαϊκό τομέα της χώρας.

Ωστόσο, ακόμη κι αν επανεκκινούσαν οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου υπό αμερικανική επίβλεψη, το νησί θα παρέμενε ευάλωτο σε επιθέσεις με drones από το ιρανικό έδαφος.

Επιπλέον, μια αμερικανική κατοχή του νησιού θα περιέπλεκε ακόμη περισσότερο μια ήδη εξαιρετικά τεταμένη κατάσταση.