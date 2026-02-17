Συμβαίνει τώρα:
Χαβάη: Εντυπωσιακοί πίδακες λάβας 400 μέτρων στο ηφαίστειο Κιλαουέα

Το ηφαίστειο Κιλαουέα εκρήγνυται σε τακτά διαστήματα από τα τέλη του περασμένου έτους, εκτοξεύοντας θεαματικά σιντριβάνια λάβας
Ηφαιστειακή λάβα ρέει στη Χαβάη
Το ηφαίστειο Κιλαουέα, στο αμερικανικό αρχιπέλαγος της Χαβάης, ένα από τα πιο ενεργά στον κόσμο, ξεκίνησε την Κυριακή (15.02.2026) εκ νέου σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας, γνωστοποίησε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS).

Εικόνες και βίντεο δείχνουν πελώριες ρωγμές στον κρατήρα του ηφαιστείου από τις οποίες εκτοξεύεται λάβα και πυκνά νέφη καπνού και τέφρας πάνω από το Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων στη Χαβάη.

Η λάβα από τον νότιο αεραγωγό έφθασε σε ύψος έως και 400 μέτρων, ενώ από τον βόρειο περίπου 300 μέτρων.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, πρόκειται για το 42ο επεισόδιο εκρηκτικής δραστηριότητας από τις 23 Δεκεμβρίου 2024.

Η έκρηξη ξεκίνησε στις 13:50 τοπική ώρα και διήρκεσε περίπου 9 ώρες και 48 λεπτά.

Η δραστηριότητα εντοπίζεται εντός του κρατήρα Halemaʻumaʻu, όπου το Κιλαουέα παρουσιάζει διαλείπουσες εκρήξεις τους τελευταίους μήνες.

