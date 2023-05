Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του φυλακισμένου Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος νίκησε στις εκλογές της Χειμάρρας και εξελέγη δήμαρχος, με τον Αμερικανό γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ να παρεμβαίνει χτες (18.05.2023) για το θέμα.

Ο Έλληνας πολιτικός, ο οποίος επικράτησε του εκλεκτού του Έντι Ράμα στη Χειμάρρα, εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κράτηση στις φυλακές Τιράνων, μετά από τη σύλληψή του με την κατηγορία της εξαγορά ψήφων πριν από τις εκλογές της Χειμάρρας. Ο Μπομπ Μενέντεζ έθεσε χτες προ των όποιων ευθυνών τους τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

Επιπλέον, σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της αμερικανικής Γερουσίας, Μπομπ Μενέντεζ, χαρακτήρισε ως προβληματική τη σύλληψη του Φρέντι Μπελέρη.

«Οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων δικαστηρίων, αντιλαμβάνομαι ότι είναι θεμελιώδη στοιχεία μιας Δημοκρατίας, αλλά προβληματίζομαι για τη σύλληψη ενός πολίτη ελληνικής εθνικότητας από την αλβανική αστυνομία, τον Διονύση Μπελέρη, δύο ημέρες από πριν τις εκλογές», είπε αρχικά.

«Ενώ αναμένουμε να αποκαλυφτούν νέα στοιχεία, η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει ξεκάθαρο ότι το γεγονός μπορεί να έχει επηρεάσει αρνητικά την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Τι κάνουμε για να εξακριβώσουμε εάν αλβανικές αρχές παραβιάζουν την έννομη τάξη και ποια είναι η επόμενη κίνηση μας;», κατέληξε.

In ⁦@SFRCdems⁩ hearing on #WesternBalkans, ⁦@SenatorMenendez⁩ raises the Beleri arrest and the rule of law in Albania. #FreeFrediBeleri pic.twitter.com/aTnzuotn4z