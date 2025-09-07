Χιλιάδες πιστοί στο Βατικανό για την αγιοποίηση του 15χρονου «influencer του Θεού» Κάρλο Ακούτις

Πλήθος κόσμο συνέρρεε από νωρίς στο Βατικανό, για την αγιοποίηση του 15χρονου «influencer του Θεού», Κάρλο Ακούτις, που έγινε ο πρώτος Άγιος της χιλιετίας.

Χιλιάδες πιστοί θέλησαν να παρακολουθήσουν από κοντά την τελετή με τον πάπα Λέοντα, στο Βατικανό, για τον νεαρό Κάρλο Ακούτις που πριν γίνει Άγιος, δημιούργησε ιστοσελίδες που τεκμηριώνουν «θαύματα» ως μέσο διάδοσης της καθολικής διδασκαλίας.

Εκτιμάται ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πιστοί θέλησαν να προσκυνήσουν στην ιταλική πόλη της Ασίζης, τη σορό του Κάρλο, που είναι συντηρημένη σε κερί.

Επίσης, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η αγιοποίηση του Κάρλο Ακούτις, κόσμος συρρέει στην εκκλησία Our Lady of Dolours στο Λονδίνο, όπως αναφέρει το BBC καθώς, στο πίσω μέρος της, βρίσκεται η κολυμπήθρα όπου βαπτίστηκε το 1991 ο «influencer του Θεού».

Δίπλα στην εκκλησία, ένα παλιό εξομολογητήριο έχει μετατραπεί σε ιερό αφιερωμένο στον Κάρλο και σε αυτό, μια θήκη περιέχει μια τρίχα του 15χρονου.

«Η οικογένειά του ασχολούταν με τα οικονομικά και εργάζονταν προσωρινά στο Λονδίνο», λέει ο Paul Addison, μοναχός της εκκλησίας. «Αν και δεν πήγαιναν συχνά στην εκκλησία, αποφάσισαν να έρθουν και να ζητήσουν να βαπτίσουν το παιδί. Έτσι, ο Κάρλο ήταν μια λάμψη, μια πολύ μεγάλη λάμψη, στη ζωή της ενοριακής κοινότητας», συμπληρώνει.

Δείτε live εικόνα από το Βατικανό:

Η ιστορία του 15χρονου που γίνεται Άγιος

Ο Κάρλο ήταν ακόμα μωρό όταν οι γονείς του επέστρεψαν στην πατρίδα τους, την Ιταλία. Μέχρι τα 7 χρόνια του ζούσε όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας του. Λέγεται ότι αγαπούσε την τεχνολογία και απολάμβανε να παίζει βιντεοπαιχνίδια.

Τότε, έλαβε για πρώτη φορά τη θεία κοινωνία. Άρχισε να παθιάζεται με τη θεία λειτουργία και τα Ευχαριστιακά θαύματα, δηλαδή τα θαύματα που σχετίζονται με την παρουσία του Χριστού στην Ευχαριστία.

Ως έφηβος δημιούργησε έναν ιστότοπο στον οποίο καταγράφονταν θαύματα και σιγά – σιγά, απέκτησε φανατικούς αναγνώστες από ολόκληρο τον κόσμο.

EN DIRECT La messe de canonisation de Pier Giorgio #Frassati et Carlo #Acutis commence à Rome !



Des milliers de personnes sont rassemblées place Saint-Pierre pour cette célébration présidée par le pape #LéonXIV.



En direct sur KTO & https://t.co/eBzNFeBuE2



Avec @HGrasset pic.twitter.com/jLDvLkH4XL — KTOTV (@KTOTV) September 7, 2025

Ο Κάρλο πέθανε από λευχαιμία σε ηλικία 15 ετών και από τότε, η μητέρα του, Αντωνία Σαλζάνο, επισκεπτόταν εκκλησίες σε όλο τον κόσμο για να υποστηρίξει την αγιοποίησή του. Έπρεπε να αποδειχθεί ότι ο γιος της είχε κάνει «θαύματα».

«Το πρώτο θαύμα το έκανε την ημέρα της κηδείας», είπε η μητέρα του Κάρλο. «Μια γυναίκα με καρκίνο του μαστού προσευχήθηκε για τον Κάρλο και έπρεπε να ξεκινήσει χημειοθεραπεία, αλλά ο καρκίνος εξαφανίστηκε εντελώς», εξήγησε.

Ο Πάπας Φραγκίσκος απέδωσε δύο θαύματα στον Κάρλο Ακούτις. Ο 15χρονος θα ανακηρυσσόταν Άγιος στις 27 Απριλίου ωστόσο ο θάνατος του Πάπα Φραγκίσκου πέθανε και η αγιοποίηση γίνεται τώρα…