Χιονοστιβάδα στην Καλιφόρνια: Νεκροί οκτώ από τους 9 αγνοούμενους σκιέρ

Αναζητείται ακόμη ένας σκιέρ, του οποίου η τύχη αγνοείται ακόμη
Ίχνη από οχήματα Snow Cat μεταφέρουν ομάδες διάσωσης των σκιέρ μετά από χιονοστιβάδα σε πλαγιά των βουνών της Σιέρα Νεβάδα στην Καλιφόρνια
Ίχνη από οχήματα Snow Cat μεταφέρουν ομάδες διάσωσης των σκιέρ μετά από χιονοστιβάδα σε πλαγιά των βουνών της Σιέρα Νεβάδα στην Καλιφόρνια / REUTERS / Φωτογραφία Jenna Greene

Τραγικός επίλογος στην Καλιφόρνια με τους σκιέρ που παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα. Οι οκτώ εντοπίστηκαν νεκροί, ενώ σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν έναν αγνοούμενο, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές το βράδυ της Τετάρτης (18.02.2026) ώρα Ελλάδας.

Η χιονοστιβάδα παρέσυρε 15 σκιέρ στο Κασλ Πικ, βουνοκορφή στην οροσειρά Σιέρα Νεβάδα στη βόρεια Καλιφόρνια. Έξι από αυτούς διασώθηκαν λίγες ώρες αργότερα.

Η Σάναν Μουν, σερίφης της κομητείας Νεβάδα, ανακοίνωσε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου πως «οκτώ από τους υπόλοιπους εννέα σκιέρ βρέθηκαν νεκροί». Συμπλήρωσε πως «αναζητείται ακόμη ένα μέλος της ομάδας, το τελευταίο, του οποίου η τύχη αγνοείται ακόμη».

Η Καλιφόρνια βρίσκεται αντιμέτωπη από τις 15 Φεβρουαρίου με σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, που έχει προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στο Λος Άντζελες στον νότο και έντονες χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά.

