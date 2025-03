Χίθροου: Η Αντιτρομοκρατική στις έρευνες για την πυρκαγιά – Το κόστος από το κλείσιμο του αεροδρομίου με σχεδόν 300.000 επιβάτες «στον αέρα»

«Συναγερμός» έχει σημάνει στις βρετανικές αστυνομικές αρχές η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα (21.03.2025) σε υποσταθμό δικτύου ηλεκτροδότησης κοντά στο αεροδρόμιο Χίθροου, που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί διακοπή ρεύματος στις εγκαταστάσεις του.

Γύρω στους 70 πυροσβέστες αγωνίζονταν για να σβήσει η πυρκαγιά στον υποσταθμό σε δυτικό προάστιο του Λονδίνου, η οποία έθεσε επίσης εκτός λειτουργίας το εφεδρικό σύστημα ηλεκτροδότησης της περιοχής, προκαλώντας μαζική διακοπή ρεύματος στο Χίθροου, το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ευρώπης και πέμπτο στον κόσμο σε αριθμό επιβατών που εξυπηρετεί.

Μάλιστα, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου που είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τεράστια αναστάτωση στις αεροπορικές εταιρείες και πανικός σε χιλιάδες επιβάτες, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε το περιστατικό.

Στο πλαίσιο αυτό, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι μονάδες και τμήματα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας συμμετέχουν με ενεργό τρόπο στις έρευνες, καθώς πρόκειται για ένα περιστατικό σε κρίσιμες εθνικές υποδομές με σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας αλλά και διεθνώς.

Ο λόγος για τον οποίο στελέχη της Αντιτρομοκρατικής έχουν πλέον ρόλο στις έρευνες οφείλεται στο γεγονός ότι η Υπηρεσία αυτή διαθέτει τους κατάλληλους και απαιτούμενους πόρους αλλά και τις δυνατότητες για να επισπεύσουν την διαδικασία ώστε να εντοπιστούν τα αίτια της πυρκαγιάς» αναφέρει επίσης η Μητροπολιτική Αστυνομία.

NOW – UK counter-terrorism police are involved in investigating the substation fire that forced Heathrow Airport to shut down. pic.twitter.com/QmTL9erkvM

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων Reuters και του δικτύου ενημέρωσης Sky News, υπολογίζεται ότι

Τεράστιες φλόγες και καπνός φαινόντουσαν στον ουρανό στη διάρκεια της νύχτας προτού η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοινώσει ότι έθεσε υπό έλεγχο την πυρκαγιά στον υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης του Χέιζ, δυτικό προάστιο της βρετανικής πρωτεύουσας.

Νωρίς σήμερα το πρωί οι δρόμοι γύρω από το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Βρετανίας ήταν ως επί το πλείστον έρημοι, με εξαίρεση κάποιους επιβάτες που έφευγαν πεζή από το αεροδρόμιο με τις αποσκευές τους.

«Οι ερευνητές μας για την πυρκαγιά θα ξεκινήσουν την έρευνά τους και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τους εταίρους μας για να ελαχιστοποιήσουμε τα προβλήματα και να υποστηρίξουμε την κοινότητα», ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν είναι ακόμη γνωστά, πρόσθεσε, ενώ ο υπουργός Ενέργειας, Εντ Μίλιμπαντ, σημείωσε ότι δεν φαίνεται να οφείλεται σε εγκληματική πράξη.

London-Heathrow Airport, one of the busiest commercial flight hubs in the world, will be completely closed on Friday, following a serious fire tonight at a nearby electrical substation, resulting in a major power outage across West London, which includes Heathrow Airport.… pic.twitter.com/Bdc6tFKZ0m