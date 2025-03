Χίθροου: «Ξεκινάμε πάλι τις πτήσεις» – Σε ποιες θα δοθεί προτεραιότητα

Ανακοίνωση εξέδωσε το αεροδρόμιο Χίθροου και κάνει γνωστό πως ξεκινούν και πάλι οι πτήσεις, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί «στον επαναπατρισμό και τη μετεγκατάσταση των αεροσκαφών».

Το αεροδρόμιο Χίθροου θα επαναλειτουργήσει για περιορισμένο αριθμό πτήσεων, μετά τη μεγάλη φωτιά σε κοντινό υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας την Παρασκευή (21/03/2025) που διέκοψε τα ταξίδια εκατοντάδων χιλιάδων επιβατών.

Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής (21/03/205), ένας εκπρόσωπος του Χίθροου δήλωσε ότι το αεροδρόμιο είναι «ασφαλώς σε θέση να ξεκινήσει κάποιες πτήσεις αργότερα σήμερα».

Οι πρώτες πτήσεις θα είναι πτήσεις επαναπατρισμού και μετεγκατάστασης αεροσκαφών, με το Χίθροου να συνεργάζεται με τις αεροπορικές εταιρείες για την επιστροφή των επιβατών που εκτρέπονται σε άλλα αεροδρόμια της Ευρώπης.

«Ελπίζουμε να έχουμε πλήρη λειτουργία αύριο και θα παράσχουμε σύντομα περισσότερες πληροφορίες», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

«Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια των επιβατών μας και όσων εργάζονται στο αεροδρόμιο. Ως το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στην Ευρώπη, το Χίθροου χρησιμοποιεί τόση ενέργεια όσο μια μικρή πόλη, επομένως η επαναφορά σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία απαιτεί χρόνο. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε από το περιστατικό αυτό».

Νωρίτερα το αεροδρόμιο δήλωσε ότι αναμένει «σημαντική αναστάτωση τις επόμενες ημέρες» και προειδοποίησε τους επιβάτες «να μην ταξιδέψουν στο αεροδρόμιο σε καμία περίπτωση μέχρι να επαναλειτουργήσει το αεροδρόμιο». Όλα τα τρένα προς το Χίθροου είχαν ανασταλεί.

Our teams have worked tirelessly since the incident to ensure a speedy recovery. We’re now safely able to restart flights, prioritising repatriation and relocation of aircraft. Please do not travel to the airport unless your airline has advised you to do so. (1/2) pic.twitter.com/fhUGiXCh6B