Χριστιανικό χωριό έγινε ξανά στόχος επίθεσης ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη

Κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Κυριακή προς τη Δευτέρα (27-28.07.2025), ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν ξανά στο χωριό Ταϊμπέχ, που βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της υπό κατοχής από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσε η Παλαιστινιακή Αρχή.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, που βρίσκεται την κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο Χ ότι οι ισραηλινοί έποικοι πυρπόλησαν οχήματα κατοίκων και εκτόξευσαν ρατσιστικές απειλές στα εβραϊκά εναντίον σπιτιών και περιουσιών.

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν γκράφιτι σε τοίχο με τη φράση: «Αλ-Μουγαγέρ, θα το μετανιώσεις» – αναφορά σε γειτονικό παλαιστινιακό χωριό που έχει επίσης δεχτεί επιθέσεις εποίκων στο παρελθόν.

Israeli colonial settlers launched a terror attack tonight on the Christian Palestinian village of Taybeh (Ramallah), setting fire to Palestinian vehicles and spray-painting racist threats in Hebrew on homes and property. #WestBank #Taybeh pic.twitter.com/u0YTDG3Xbe

Ο πρέσβης της Γερμανίας στο Ισραήλ, Στέφεν Ζάιμπερτ, αντέδρασε μέσω Χ γράφοντας: «Είτε επιτίθενται σε χριστιανικό χωριό είτε σε μουσουλμανική κοινότητα Παλαιστινίων κτηνοτρόφων, αυτοί οι εξτρεμιστές έποικοι μπορεί να ισχυρίζονται ότι ο θεός τους έδωσε αυτή τη γη. Αλλά δεν είναι τίποτε άλλο από εγκληματίες, απορριπτέοι από όλες τις θρησκείες».

Whether they attack a Christian village or Muslim Palestinian herding communities – these extremist settlers may claim that God gave them the land. But they are nothing but criminals abhorrent to any faith. https://t.co/dWrRRwJFSL