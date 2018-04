Το σχέδιο είναι μέρος ενός μεγαλύτερου βιβλίου σκίτσων που περιέχει ναζιστική εικονογραφία. Δημιουργήθηκε την περίοδο που ο Τζον Λένον παρακολουθούσε μαθήματα στο Κολλέγιο Τέχνης του Λίβερπουλ στα τέλη της δεκαετίας του 1950.

Όπως αναφέρει το Page Six, αυτό το αμφιλεγόμενο σχέδιο είναι μέρος βιβλίου με σκίτσα, στα οποία γίνεται ελεύθερη χρήση της ναζιστικής εικονογραφίας αναμεμειγμένης με τη μορφή του μέλους των Beatles.

Στο σκίτσο ο Τζον Λένον, ιδρυτικό μέλος του θρυλικού συγκροτήματος βρίσκεται πίσω από μία έδρα με το χέρι του να υψώνεται σε ναζιστικό χαιρετισμό. Στην κάτω δεξιά γωνία, αναγράφονται οι λέξεις: «Heil John, Heil John, Heil John, Heil».

“Give Peace A Chance"

Remember when John Lennon depicted himself as Hitler? pic.twitter.com/M7UPjnCrZb

— James Smith (@jamessmith053) April 23, 2018