Χρυσωρυχείο κατέρρευσε στην Νιγηρία: Φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς

Πληροφορίες ενημερώνουν ότι ορισμένοι διασώστες πέθαναν από ασφυξία προσπαθώντας να ανασύρουν θύματα
Με μία εθνική τραγωδία είναι αντιμέτωπη η Νιγηρία αφού χρυσωρυχείο κατέρρευσε στην πολιτεία Ζαμφάρα και υπάρχοι φόβος πως τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί και έχουν χάσει τη ζωή τους.

Το χρυσωρυχείο στο σημείο Κανταούρι στην περιοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης Μάρου στην Νιγηρία κατέρρευσε χθες Πέμπτη, (25/9/2025), ενώ δεκάδες ανθρακωρύχοι εργάζονταν υπόγεια, είπαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters με τις επιχειρήσεις διάσωσης να συνεχίζονται μέχρι σήμερα.

Ο Σανούσι Αουβάλ, ένας κάτοικος της περιοχής που συμμετέχει στις προσπάθειες διάσωσης, δήλωσε ότι τουλάχιστον 13 πτώματα ανασύρθηκαν από τα ερείπια, συμπεριλαμβανομένου αυτού του ξαδέλφου του.

«Πάνω από 100 ανθρακωρύχοι εργάζονταν κατά τη διάρκεια της κατάρρευσης», δήλωσε ο Αουβάλ σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Reuters.

«Είμαστε τυχεροί που βγήκαμε ζωντανοί. Από τους περισσότερους από 100 ανθρώπους, μόνο 15 από εμάς διασωθήκαμε», δήλωσε ο Ισα Σάνι, ένας από τους τραυματίες.

Ο Μουχαμάντου Ισα του συλλόγου ανθρακωρύχων της πολιτείας Ζαμφάρα επιβεβαίωσε το περιστατικό, προσθέτοντας ότι ορισμένοι διασώστες επίσης πέθαναν από ασφυξία προσπαθώντας να ανασύρουν θύματα.

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η παράνομη εξόρυξη είναι συχνή στη Ζαμφάρα, όπου ένοπλες συμμορίες συχνά ελέγχουν τα χρυσωρυχεία, τροφοδοτώντας τη βία και τα θανατηφόρα δυστυχήματα.

