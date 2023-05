Ένας διορισμένος από τη Ρωσία αξιωματούχος στην περιφέρεια της Ζαπορίζια στη νότια Ουκρανία δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο έπληξε το λιμάνι Μπερντιάνσκ που ελέγχεται από τη Ρωσία με πυραύλους κρουζ Storm Shadow που προμήθευσε η Βρετανία.

Σε δήλωσή του στο Telegram, ο Βλαντίμιρ Ρογκόφ είπε ότι επτά πύραυλοι εκτοξεύτηκαν στην πόλη, τέσσερις εκ των οποίων ήταν πύραυλοι Storm Shadow. Υποστήριξε ότι έξι από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν και ο ένας έπεσε στην άκρη της πόλης, αλλά δεν προκάλεσε θύματα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον ισχυρισμό του.

Ουκρανικές πηγές αναφέρουν πως ο στόχος που χτυπήθηκε στο Μπερντιάνσκ ήταν αρχηγείο των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή, εντός ή πλησίον του αεροδρομίου που βρίσκεται εκεί και χρησιμοποιείται ως βάση -κυρίως- ελικοπτέρων από τον ρωσικό στρατό.

In Berdyansk there is an “arrival” to the headquarters of the Russians: photos were shown in the Armed Forces of Ukraine https://t.co/1wANah2nuU via @RedMaidan👌👏👍✌️🇺🇦🙏