Υπό απειλή η εκεχειρία στη Γάζα μετά τους νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς – «Σκοτώσαμε διοικητή της Χαμάς»

Οι ισραηλινές δυνάμεις έκαναν ανάρτηση γράφοντας πως σκότωσαν τον Αλαά Αλ-Χαντίντι, επικεφαλής προμηθειών στις εγκαταστάσεις παραγωγής της Χαμάς αλλά λίγο μετά την διέγραψαν
REUTERS/Mahmoud Issa

Εύθραυστη φαντάζει για ακόμη μία φορά η εκεχειρία στη Γάζα, μετά τους νέους βομβαρδισμούς του στρατού του Ισραήλ που προκάλεσαν τον θάνατο 21 Παλαιστινίων.

Ο στρατός του Ισραήλ υποστηρίζει πως έπληξε 5 στελέχη της Χαμάς στη Γάζα ως «απάντηση» για την «επίθεση οπλισμένου τρομοκράτη εναντίον Ισραηλινών, που πέρασε τη γραμμή οροθεσίας των ισραηλινών θέσεων στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα σε σύντομη ανάρτησή του στο Χ ότι σκότωσε τοπικό διοικητή της Χαμάς στη Γάζα και στη συνέχεια διέγραψε το μήνυμα αυτό. Στην ανάρτηση ο διοικητής ταυτοποιείται ως ο Αλαά Αλ-Χαντίντι, επικεφαλής προμηθειών στις εγκαταστάσεις παραγωγής της Χαμάς. Δεν διευκρινίζεται πότε σκοτώθηκε ο διοικητής αυτός.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν ξαναρχίσει από την Τετάρτη τους φονικούς βομβαρδισμούς στη Γάζα με τις 2 πλευρές να αλληλοκατηγορούνται πως παραβιάζουν την ανακωχή, που τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου μετά από πίεση των ΗΠΑ και έπειτα από 2 χρόνια καταστροφικού πολέμου στην περιοχή.

REUTERS/Mahmoud Issa

Η νέα επίθεση του Ισραήλ είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 21 άνθρωποι στην πόλη της Γάζας, στη Ντέιρ αλ Μπάλα και στη Νουσέιρατ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας.

Στο νοσοκομείο αλ Ακσά στη Ντέιρ αλ Μπάλα, έφταναν συνεχόμενα ασθενοφόρα γεμάτο με τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά.

«Πολλά θύματα έφεραν τραύματα στο κεφάλι ή στον θώρακα», διευκρίνισε ο Χαλίλ αλ Ντακράν, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

REUTERS/Mahmoud Issa

312 Παλαιστίνιοι έπεσαν νεκροί από την ημέρα που συμφωνήθηκε ανακωχή

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο στρατός σκότωσε 5 «υψηλόβαθμα» στελέχη της Χαμάς, που κατηγόρησε ότι «παραβίασε εκ νέου την εκεχειρία στέλνοντας έναν τρομοκράτη στη ζώνη που ελέγχεται από το Ισραήλ»

Η Χαμάς με τη σειρά της κατήγγειλε παραβιάσεις του Ισραήλ, το οποίο κατηγόρησε πως επεκτείνει την περιοχή υπό τον έλεγχό του στη Λωρίδα της Γάζας πέρα από τα όρια που είχαν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και συνεχίζει τους βομβαρδισμούς.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, 312 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αφότου τέθηκε σε ισχύ η ανακωχή, που όμως έχει σημαδευτεί από πολλές εξάρσεις της βίας.

Οι ισραηλινές αρχές δεν δημοσιοποίησαν αμέσως τις ταυτότητες των στελεχών της Χαμάς ανέφεραν ότι σκότωσαν. Η πολιτική προστασία στη Γάζα δεν διευκρίνισε αν συμπεριλαμβάνονται στον απολογισμό των 21 νεκρών.

REUTERS/Mahmoud Issa

Από την πλευρά του, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ στηλίτευσε χθες ότι οι παραδόσεις βοήθειας στους πολίτες της Λωρίδας της Γάζας, αντιμέτωπους με πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, συνεχίζει να εμποδίζεται «από περιορισμούς όσον αφορά τις βίζες, τις εγκρίσεις εισαγωγών και τον ανεπαρκή αριθμό διελεύσεων σε λειτουργία».

REUTERS/Mahmoud Issa

«Η ζωή δεν έχει κανένα νόημα πια»

«Η κατάπαυση του πυρός δεν έχει κανένα όφελος», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 55χρονος Τζιχάντ Άμπεντ αλ Αζίζ, σε σημείο διανομής τροφίμων στη Χαν Γιούνις (νότια), όπου δεκάδες άνθρωποι σπρώχνονταν για μια μερίδα ρύζι.

«Τα σημεία διέλευσης δεν αφήνουν να μπαίνει αρκετή βοήθεια (…) Έχουμε χάσει τις δουλειές μας, τα σπίτια μας, όλα όσα είχαμε. Η ζωή η ίδια δεν έχει κανένα νόημα πια», πρόσθεσε.

REUTERS/Mahmoud Issa

Η νέα αναζωπύρωση της βίας, που άρχισε την Τετάρτη, όταν ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν 27 Παλαιστίνιους σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ακολουθεί την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα απόφασης με την οποία ενστερνίστηκε το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον παλαιστινιακό θύλακο.

Προβλέπει ιδίως την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης με εντολή να αφοπλίσει τις «μη κρατικές ένοπλες οργανώσεις», συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς — που αρνείται να παραδώσει τα όπλα.

Η απόφαση προβλέπει επίσης τη δημιουργία μεταβατικού σχήματος διακυβέρνησης στη Λωρίδα της Γάζας με a priori αποκλεισμένη τη Χαμάς, η οποία κάνει λόγο για απαράδεκτο «μηχανισμό διεθνούς κηδεμονίας».

