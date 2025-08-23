Υπόθεση Επστάιν: Η Γκισλέιν Μάξγουελ «αθώωσε» τον Ντόναλντ Τραμπ για την εμπλοκή του – «Δεν έκανε κάτι ανάρμοστο»

«Αθώωσε» τον Ντόναλντ Τραμπ η Γκισλέιν Μάξγουελ, στην συνέντευξη που έδωσε στον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, αναφορικά με την εμπλοκή του προέδρου των ΗΠΑ στα σεξουαλικά εγκλήματα του Τζέφρι Επστάιν.

Η Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλακή ως συνεργάτιδα του καταδικασμένου παιδόφιλου και εκλιπόντα Τζέφρι Επστάιν, δήλωσε πως ούτε είδε ποτέ τον Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρμοστο περιβάλλον ούτε συμπεριφέρθηκε ανάρμοστα σε κανέναν.

Η Μάξγουελ ανέφερε ότι γνώριζε τον Ντόναλντ Τραμπ και ότι πιθανώς τον συνάντησε για πρώτη φορά το 1990, όταν ο πατέρας της, ο εκδότης Ρόμπερτ Μάξγουελ, ήταν ιδιοκτήτης της εφημερίδας New York Daily News.

Ο πατέρας της, είπε, συμπαθούσε ιδιαίτερα, την πρώην σύζυγο του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνα, «επειδή ήταν επίσης από την Τσεχοσλοβακία, απ’ όπου καταγόταν και ο πατέρας μου».

Η 63χρονη δεν έδωσε καμία νέα και ουσιαστική πληροφορία για άλλα ονόματα που εμπλέκονται στην υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, συμπεριλαμβανομένων του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον, του πρίγκιπα Άντριου, του πρώην προέδρου του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Λάρι Σάμερς, του ιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς και του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ, Εχούντ Μπαράκ.

Η νέα συνέντευξη που έδωσε έρχεται για να πέσει φως στη λεγόμενη «λίστα πελατών» πλούσιων και ισχυρών συνεργατών που είτε εμπλέκονταν στους βιασμούς, είτε εκβιάζονταν από τον Τζέφρι Έπσταϊν να μην μιλήσουν για το κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων με θύματα κορίτσια ηλικίας μόλις 14 χρόνων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ γνώριζε τον Τζέφρι Επστάιν τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 2000. Κατά τη διάρκεια της δίκης της Μάξγουελ το 2021, ο μακροχρόνιος πιλότος του Επστάιν, Λόρενς Βισόσκι, κατέθεσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πετάξει αρκετές φορές με το ιδιωτικό τζετ του Επστάιν — κάτι που ο Τραμπ έχει αρνηθεί.

Η Μάξγουελ, στη συνέντευξή της με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δήλωσε ότι ποτέ δεν είδε τον Ντόναλντ Τραμπ να δέχεται μασάζ.

Ανέφερε επίσης: «ο Τραμπ ήταν πάντα πολύ εγκάρδιος και ευγενικός μαζί μου και θέλω απλώς να πω ότι θαυμάζω το εξαιρετικό του επίτευγμα να γίνει πρόεδρος».

Όταν ρωτήθηκε για τον θάνατο του Έπσταϊν, που βρέθηκε νεκρός το 2019 σε κελί φυλακής της Νέας Υόρκης, είπε: «Δεν πιστεύω ότι αυτοκτόνησε». Ανέφερε όμως ότι δεν έχει «κανένα λόγο» να πιστεύει πως δολοφονήθηκε για να φιμωθεί.

Ταυτόχρονα χαρακτήρισε «γελοίες» τις θεωρίες περί δολοφονίας του. «Αν ήθελαν να το κάνουν, θα είχαν πολλές ευκαιρίες όταν δεν ήταν στη φυλακή».

«Κι αν ανησυχούσαν για εκβιασμό ή οτιδήποτε από μέρους του, θα ήταν πολύ εύκολος στόχος», πρόσθεσε.

Η δημοσιοποίηση της απομαγνητοφώνησης της συνέντευξης έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται επικρίσεις τόσο από Ρεπουμπλικάνους υποστηρικτές όσο και από Δημοκρατικούς, εξαιτίας της απόφασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης να μη δώσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον Τζέφρι Επστάιν, παρόλο που είχε δεσμευτεί προεκλογικά να το πράξει.

Μετά τη συνέντευξή της τον Ιούλιο, η Μάξγουελ μεταφέρθηκε σε φυλακή ελαχίστης ασφαλείας στην πόλη Μπράιαν του Τέξας, από τη φυλακή χαμηλής ασφαλείας στο Τalahassee της Φλόριντα, όπου κρατούνταν σε εγκαταστάσεις που φιλοξενούσαν άνδρες και γυναίκες.