Ζελένσκι: «Αξιοπρεπής ειρήνη στην Ουκρανία για να είναι διαρκής – Προσωπικά ευγνώμων στον Τραμπ»

Νέο μήνυμα από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι που τόνισε πως η ειρήνη στην Ουκρανία για να είναι διαρκής θα πρέπει να είναι αξιοπρεπής.

Παράλληλα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτηρίζει τη Ρωσία ως το μόνο εμπόδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, λίγο μετά την επίθεση του Ντόναλντ Τραμ που έκανε λόγο για «καμία ευγνωμοσύνη από την ηγεσία της Ουκρανίας».

Η δήλωση Ζελένσκι γίνεται την ώρα που στη Γενεύη επικρατεί πυρετός διαβουλεύσεων ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας επί του σχεδίου Τραμπ, αλλά και εκπροσώπων ευρωπαϊκών χωρών, που αντιπρότειναν το δικό τους σχέδιο για τερματισμό του πολέμου.

Ο Ζελένσκι επισημαίνει πως ο Πούτιν διεξάγει αυτόν τον πόλεμο «με πλήρη αδιαφορία για το πόσους από τους δικούς του ανθρώπους χάνει και πόσους από τους δικούς μας σκοτώνει», και σημειώνει πως οι Ρώσοι διοικητές έχουν ρητές εντολές να σκοτώνουν «όπως τους αρέσει».

«Είναι σημαντικό να μην ξεχάσουμε τον κύριο στόχο – να σταματήσουμε τον πόλεμο της Ρωσίας και να αποτρέψουμε να αναζωπυρωθεί ποτέ», αναφέρει ο Ζελένσκι, προσθέτοντας πως «η φύση αυτού του πολέμου και οι προσπάθειες της Ρωσίας να τον παρατείνει, δείχνουν ότι γι’ αυτούς δεν πρόκειται για επικράτεια ή για το πώς συμπεριφέρεται ο ένας ή ο άλλος γείτονας προς τη Ρωσία, αλλά για το «δικαίωμα της Ρωσίας να κάνει πόλεμο», το «δικαίωμά της να υποδουλώνει» άλλους».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι:«Η καρδιά ολόκληρης της διπλωματικής κατάστασης είναι ότι ήταν η Ρωσία, και μόνο η Ρωσία, που ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο, και είναι η Ρωσία, και μόνο η Ρωσία, που αρνείται να τον τερματίσει καθ’ όλη τη διάρκεια της πλήρους κλίμακας εισβολής. Από τα πρώτα ίδια λεπτά της 24ης Φεβρουαρίου, ο Πούτιν διεξάγει αυτόν τον πόλεμο με πλήρη αδιαφορία για το πόσους από τους δικούς του ανθρώπους χάνει και πόσους από τους δικούς μας σκοτώνει.

Οι Ρώσοι διοικητές δεν είναι απλώς επιρρεπείς να ενεργούν βάναυσα – λαμβάνουν ρητές εντολές που τους επιτρέπουν να σκοτώνουν όπως τους αρέσει. Γι’ αυτό ο πόλεμος της Ρωσίας είναι τόσο αιματοβαμμένος, παίρνοντας ζωές τόσο στις πρώτες γραμμές όσο και σε ειρηνικές ουκρανικές πόλεις. Γι’ αυτό η Ρωσία όχι μόνο σκοτώνει ενήλικες αλλά και απάγει παιδιά και προσπαθεί να τα «ξαναεκπαιδεύσει» ώστε να πάρουν μέρος στον πόλεμο όταν μεγαλώσουν.

Οι Ρώσοι διοικητές στέλνουν τώρα σε επιθέσεις εναντίον ουκρανικών θέσεων αυτούς που ήταν ακόμα στο δημοτικό σχολείο το 2014, όταν καταλήφθηκε η Κριμαία και ξεκίνησε η υβριδική επιθετικότητα της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Πρόκειται για έναν μακρύ πόλεμο, και το κύριο πράγμα που προσπαθεί να κάνει η Ρωσία είναι να διατηρήσει την ικανότητά της να τον διεξάγει ακόμα περισσότερο, και όχι μόνο εναντίον της Ουκρανίας. Γι’ αυτό εκτιμούμε τόσο βαθιά που τόσες πολλές δυνάμεις και ηγέτες εργάζονται για την ειρήνη αυτή τη στιγμή.

Η Ουκρανία είναι ευγνώμων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, προς κάθε αμερικανική καρδιά, και προσωπικά προς τον Πρόεδρο Τραμπ για τη βοήθεια που – ξεκινώντας από τα Javelins – σώζει ουκρανικές ζωές. Ευχαριστούμε όλους στην Ευρώπη, στη G7 και στη G20 που μας βοηθούν να υπερασπιστούμε τη ζωή. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η υποστήριξη.

Είναι σημαντικό να μην ξεχάσουμε τον κύριο στόχο – να σταματήσουμε τον πόλεμο της Ρωσίας και να αποτρέψουμε να αναζωπυρωθεί ποτέ. Και για να το πετύχουμε αυτό, η ειρήνη πρέπει να είναι αξιοπρεπής. Μόνο φέτος, ο Πούτιν έχει ήδη στείλει εκατοντάδες χιλιάδες από τους δικούς του ανθρώπους στον θάνατο προκειμένου να καταλάβει το ένα τοις εκατό ή ένα μικρό ποσοστό της ουκρανικής επικράτειας.

Και αυτό κάνει η Ρωσία – μια χώρα που ήδη διαθέτει περισσότερη διεθνώς αναγνωρισμένη επικράτεια από οποιοδήποτε άλλο κράτος στον κόσμο. Αυτή η φύση του πολέμου, και οι προσπάθειες της Ρωσίας να τον παρατείνει, δείχνουν ότι γι’ αυτούς δεν πρόκειται για επικράτεια ή για το πώς συμπεριφέρεται ο ένας ή ο άλλος γείτονας προς τη Ρωσία, αλλά για το «δικαίωμα της Ρωσίας να κάνει πόλεμο», το «δικαίωμά της να υποδουλώνει» άλλους, και μια θεμελιώδη απουσία ασφάλειας.

Γι’ αυτό εργαζόμαστε τόσο προσεκτικά σε κάθε σημείο, σε κάθε βήμα προς την ειρήνη. Όλα πρέπει να βγουν με τον σωστό τρόπο – ώστε αυτός ο πόλεμος να τελειώσει πραγματικά, ώστε να μην ξανασυμβεί. Ευχαριστώ όλους όσοι βοηθούν! Ευχαριστώ, Αμερική! Ευχαριστώ, Ευρώπη! Είμαι περήφανος για τον λαό μας. Δόξα στην Ουκρανία!».