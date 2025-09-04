Ζελένσκι: «Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Τραμπ για τις προσπάθειές του να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία»

Τους δυτικούς συμμάχους που υποστηρίζουν την Ουκρανία και ιδιαίτερα τον Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτηση που έκανε στα social media μετά την ολοκλήρωση της σημερινής (04.09.2025) συνεδρίασης της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε μνεία στην έμπρακτη βοήθεια που προσφέρουν δεκάδες δυτικές χώρες στην Ουκρανία, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κάνει ξεχωριστή αναφορά στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειες που καταβάλλει για τον τερματισμό του πολέμου.

«Την σημερινή συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων παρακολούθησαν ηγέτες αυτοπροσώπως αλλά και διαδικτυακά. Πάνω από 30 χώρες, όλες ενωμένες από τον ίδιο στόχο: να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος με μια αξιόπιστη ειρήνη και μακροπρόθεσμη ασφάλεια» είπε αρχικά ο Ζελένσκι.

«Συζητήσαμε λεπτομερώς την ετοιμότητα κάθε χώρας να συνεισφέρει στη διασφάλιση της ασφάλειας της Ουκρανίας στη έδαφος, στη θάλασσα, στον αέρα και στον κυβερνοχώρο. Συντονίσαμε τις θέσεις μας και εξετάσαμε στοιχεία των εγγυήσεων ασφάλειας. Είμαι ευγνώμων σε όλους για την κατανόηση ότι η κύρια εγγύηση ασφάλειας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός« πρόσθεσε ο ίδιος στην συνέχεια.

Έπειτα, ο Ζελένσκι τόνισε: «Μοιραζόμαστε την ίδια άποψη ότι η Ρωσία κάνει ό,τι μπορεί για να παρατείνει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και τον πόλεμο. Η υποστήριξη προς την Ουκρανία πρέπει να αυξηθεί και η πίεση στη Ρωσία πρέπει να ενταθεί. Οι προετοιμασίες για το 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ και η Ιαπωνία εργάζεται επίσης να επιβάλλει μέτρα και κυρώσεις».

Στο τέλος, ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε ειδική αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τους ευχαριστώ για αυτή την σημαντική δουλειά, για την υποστήριξη στον λαό μας και για την προθυμία τους να συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας και να μας βοηθούν να προστατεύουμε ζωές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πρόεδρο Τραμπ για όλες τις προσπάθειές του να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος και για την ετοιμότητα των ΗΠΑ να υποστηρίξουν την Ουκρανία».