Ζελένσκι: «Για το καλό όλων μας να είμαστε ενωμένοι – Η Ουκρανία, η Ευρώπη και απαραιτήτως οι Ηνωμένες Πολιτείες»

Μήνυμα προς τον λαό του Ουκρανίας έστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του Λονδίνου.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την επιστροφή του στο Κίεβο της Ουκρανίας έστειλε μήνυμα ενότητας και υποσχέθηκε περισσότερες διπλωματικές προσπάθειες με την απαραίτητη συμμετοχή των ΗΠΑ. Και όλα αυτά ενώ δηλώνει έτοιμος να υπογράψει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τις σπάνιες γαίες.

«Ως αποτέλεσμα αυτών των ημερών, βλέπουμε σαφή υποστήριξη από την Ευρώπη. Ακόμα μεγαλύτερη ενότητα. Ακόμα μεγαλύτερη ετοιμότητα για συνεργασία. Όλοι είναι ενωμένοι σε μία θεμελιώδη θέση – για να υπάρξει πραγματική ειρήνη, χρειαζόμαστε πραγματικές εγγυήσεις ασφάλειας. Και αυτή είναι η θέση ολόκληρης της Ευρώπης – ολόκληρης της ηπείρου, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Τουρκίας», ανέφερε αρχικά.

«Σήμερα συντονίσαμε τις θέσεις μας. Θα υπάρξουν πολλές συναντήσεις και κοινές προσπάθειες τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Θα υπάρξει διπλωματία για την ειρήνη. Και για το καλό όλων μας να είμαστε ενωμένοι: η Ουκρανία, η Ευρώπη και απαραιτήτως οι Ηνωμένες Πολιτείες», προσέθεσε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία κατανοεί «τη σημασία της Αμερικής και είμαστε ευγνώμονες για όλη την υποστήριξη που έχουμε λάβει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπήρξε μέρα που να μην αισθανθήκαμε ευγνωμοσύνη. Είναι ευγνωμοσύνη για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας μας – η ανθεκτικότητά μας στην Ουκρανία βασίζεται σε ό,τι κάνουν οι εταίροι μας για εμάς – και για τη δική τους ασφάλεια».

