Ζελένσκι: Η Ουκρανία παρέλαβε μια συστοιχία Patriot από το Ισραήλ – Το φθινόπωρο περιμένουμε άλλες δύο»

«Το πυραυλικό σύστημα αεροπορικής άμυνας βρίσκεται σε επιχειρησιακή λειτουργία εδώ και ένα μήνα» τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος
Εκτοξευτής πυραυλικού συστήματος Patriot στην Ουκρανία
Εκτοξευτής πυραυλικού συστήματος Patriot στην Ουκρανία / REUTERS / Valentyn Ogirenko

Μια σημαντική αποκάλυψη έκανε σήμερα (27.09.2025) ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η χώρα του έχει παραλάβει ήδη μια συστοιχία Patriot από το Ισραήλ, η οποία έχει τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία εδώ και ένα μήνα.

«Μια συστοιχία Patriot λειτουργεί στην Ουκρανία εδώ και έναν μήνα» είπε χαρακτηριστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, χωρίς να διευκρινίσει εάν το Κίεβο το αγόρασε ή το απέκτησε δωρεάν.

Στην συνέχεια, ο πρόεδρος της Ουκρανίας υπογράμμισε ότι αυτό το φθινόπωρο οι ουκρανικές δυνάμεις θα παραλάβουν ακόμα δύο πυροβολαρχίες Patriot, που θα ενισχύσουν σημαντικά τις δυνατότητες αεροπορικής άμυνας απέναντι στις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.

Επιπλέον, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε πως Ουκρανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι θα επισκεφθούν τις ΗΠΑ στα τέλη Σεπτεμβρίου ή τον Οκτώβριο για συνομιλίες με επίκεντρο την οικονομία και τα όπλα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος βρισκόταν στις ΗΠΑ αυτήν την εβδομάδα, όπου συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος τόνισε πως μοιράζεται με τον Αμερικανό πρόεδρο «μια κάποια εικόνα του τι θα μπορούσε να γίνει» ως απάντηση στις ρωσικές ενέργειες, ενώ δεσμεύτηκε να ανταποδώσει εάν η Μόσχα προκαλέσει ένα μπλακάουτ στην Ουκρανία.

