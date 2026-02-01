Κόσμος

Ζελένσκι: Νέα τριμερής συνάντηση Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας στο Αμπού Ντάμπι στις 4 Φεβρουαρίου

Αποκάλυψε πως η Ουκρανία είναι έτοιμη για μία συζήτηση εις βάθος, ελπίζοντας πως αυτές οι διαπραγματεύσεις θα φέρουν πιο κοντά το τέλος αυτού του πολέμου
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS/Kuba Stezycki

ΗΠΑ, Ρωσία και Ουκρανία αναμένεται να κάτσουν ξανά στο τραπέζι του διαλόγου στις 4 Φεβρουαρίου, και πάλι στο Αμπού Ντάμπι, αποκάλυψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Οι ημερομηνίες των προσεχών τριμερών συναντήσεων έχουν καθορισθεί: στις 4 και 5 Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Χ, δείχνοντας πως δεν έχουν σταματήσει οι προσπάθειες ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου που μετρά σχεδόν 4 χρόνια.

Αποκάλυψε δε πως η Ουκρανία είναι έτοιμη για μία συζήτηση εις βάθος, ελπίζοντας πως αυτές οι διαπραγματεύσεις θα φέρουν πιο κοντά το τέλος αυτού του αιματηρού πολέμου.

«Ουκρανία είναι έτοιμη για μια συζήτηση εις βάθος και ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμα (των διαπραγματεύσεων) θα μας φέρει πιο κοντά σε ένα πραγματικό τέλος του πολέμου», ανέφερε.

Στις 23 και 24 Ιανουαρίου ένας πρώτος κύκλος διαπραγματεύσεων έγινε στο Αμπού Ντάμπι παρουσία Ουκρανών, Ρώσων και Αμερικανών εκπροσώπων. Ήταν οι πρώτες απευθείας διαπραγματεύσεις που έχουν γίνει γνωστές ανάμεσα στο Κίεβο, τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον σχετικό με το σχέδιο των ΗΠΑ για να τεθεί τέλος στον πόλεμο.

Παράλληλα, ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου για οικονομικά θέματα, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, συνάντησε χθες, Σάββατο, στη Φλόριντα τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Η νέα αυτή συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της μεσολάβησης των ΗΠΑ στην προσπάθεια να τεθεί τέλος στον πόλεμο, ήταν «εποικοδομητική» δήλωσαν οι δύο πλευρές, χωρίς να αναφερθούν λεπτομερώς στο περιεχόμενο των συζητήσεων.

Οι συνομιλίες για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης στον πόλεμο που ξέσπασε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 εξακολουθούν να είναι πολύ δύσκολες.

Προσκρούουν ιδιαίτερα στο εδαφικό. Η Ρωσία απαιτεί οι ουκρανικές δυνάμεις να αποχωρήσουν από ζώνες της περιφέρειας Ντονέτσκ τις οποίες εξακολουθούν να ελέγχουν.

Το Κρεμλίνο είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι αναστέλλει τα πλήγματά του στην πόλη του Κιέβου μέχρι σήμερα, 1η Φεβρουαρίου έπειτα από αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να “δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων”.

