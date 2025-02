Ζελένσκι: «Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία»

Στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, η οποία ξεκινάει σήμερα (14..02.2025) τις εργασίες της, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε δηλώσεις αναφορικά με τις συνομιλίες ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η Ουκρανία θα διαπραγματευτεί με τη Ρωσία όταν το Κίεβο, η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί τους θα έχουν κοινή θέση» είπε χαρακτηριστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον ίδιο να προσθέτει στην συνέχεια πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει «έτοιμο κάποιο σχέδιο» για τον τερματισμό του πολέμου.

«Είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε με την Αμερική και με τους συμμάχους μας. Εάν μας δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα συγκεκριμένα αιτήματά μας και (αποκτήσουμε) κοινή συναίσθηση του κινδύνου Πούτιν, τότε με αυτή την ενιαία θέση θα είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε με τους Ρώσους» τόνισε ο Ουκρανός Πρόεδρος.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, σημείωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν οριστικό σχέδιο για να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία: «Δεν βλέπω οι ΗΠΑ να έχουν ένα έτοιμο σχέδιο. Είμαι έτοιμος να μιλήσω για όλα, για το απόσπασμα (ειρηνευτικής δύναμης), τις εγγυήσεις ασφαλείας, το ΝΑΤΟ».

«Είμαστε έτοιμοι για οποιοδήποτε σχέδιο για να σταματήσουμε τον Πούτιν. Είμαστε έτοιμοι, αλλά θέλουμε να ενεργούμε εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου», τόνισε ο Ζελένσκι.

Στη συνέχεια, ο Ουκρανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Ευρώπη θα συσπειρωθεί γύρω από την Ουκρανία για τους δικούς της λόγους εθνικής ασφάλειας, ενώ οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις φοβούνται μήπως καμφθεί η αμερικανική δέσμευση στην ασφάλεια της ηπείρου:

«Σε κάθε περίπτωση, η Ευρώπη θα εντείνει την ενότητα γύρω από την Ουκρανία…διότι θα είναι για τη (δική τους) ασφάλεια».

Ευχαρίστησε ακόμα τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, για τις «ισχυρές» του δηλώσεις, ύστερα από συνέντευξη στη Wall Street Journal, στην οποία εξέφρασε τη στήριξή του στην «κυριαρχία της Ουκρανίας» και μίλησε για πιθανά «στρατιωτικά μέσα πίεσης» ως εργαλείο μόχλευσης σε βάρος της Ρωσίας.

Μάλιστα, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα (14.02.2025) ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι πρέπει να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε ειρηνευτική διαπραγμάτευση, δίπλα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και την Ουκρανία.

«Ασφαλώς και πρέπει. Ασφαλώς», δήλωσε ο Βανς, προσθέτοντας ωστόσο ότι οι Ευρωπαίοι οφείλουν να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες στους κόλπους του ΝΑΤΟ για να «μοιρασθούν το βάρος» της άμυνας της ηπείρου.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να καταρτίσουν συγκεκριμένα σχέδια για την Ουκρανία αν θέλουν να έχουν λόγο σε μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη χώρα.

«Πιστεύω πραγματικά ότι αυτό που πρέπει να κάνουν οι φίλοι μου οι Ευρωπαίοι είναι να συγκροτήσουν συγκεκριμένα σχέδια (…) και μετά θα είναι μέρος της συζήτησης», τόνισε ο Ρούτε ενόψει της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, όπου το ουκρανικό και οι προοπτικές για ειρηνευτικές συνομιλίες βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα.

Την ίδια στιγμή, η Βρετανία επέβαλε σήμερα (14.02.2025) κυρώσεις εναντίον προσώπων που εργάζονται στη ρωσική κυβέρνηση, περιλαμβανομένου του Πάβελ Φραντκόφ, υφυπουργού Άμυνας, και του Βλαντίμιρ Σελίν, ο οποίος ηγείται ενός τμήματος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Σε ανακοίνωσή του, το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι επέβαλε κυρώσεις και εναντίον του Αρτιόμ Τσάικα, του οποίου η εταιρεία εξόρυξης υποστηρίζει τις κρατικές ρωσικές επιχειρήσεις και εναντίον δύο οντοτήτων που συνδέονται με τη ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας, την περίφημη «Rosatom».

