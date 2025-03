Ζελένσκι σε Τραμπ: «Ευχαριστούμε για την στήριξη, θέλουμε ειρήνη – Έτοιμοι να υπογράψουμε για τις σπάνιες γαίες»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά το… bullying που δέχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο εκφράζει την ευγνωμοσύνη για την στήριξη των ΗΠΑ στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Παράλληλα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ που στηρίζει την Ουκρανία, μετά την κριτική του Αμερικανού προέδρου στην χθεσινή συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ενώ εμφανίζεται έτοιμος να υπογράψει για τις σπαίνιες γαίες στην Ουκτανία.

Στην δήλωσή του στο Χ αναφέρει αρχικά πως «οι Ουκρανοί εκτιμούσαν πάντα τη στήριξη αυτή, ειδικά κατά τα τελευταία τρία χρόνια της εισβολής.

Η βοήθεια των ΗΠΑ ήταν ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή μας και θέλω να το αναγνωρίσω αυτό. Παρά τον σκληρό διάλογο, παραμένουμε στρατηγικοί σύμμαχοι. Αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και ευθείς ο ένας με τον άλλο προκειμένου να κατανοήσουμε πλήρως τους κοινούς μας στόχους».

Όπως τονίζει «είναι κρίσιμο για εμάς να έχουμε τη στήριξη του προέδρου Τραμπ. Θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο, αλλά κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερα από εμάς. Εμείς είμαστε που ζούμε αυτό τον πόλεμο. Είναι μια μάχη για την ελευθερία μας, για την επιβίωσή μας».

Μάλιστα, επικαλείται τη ρήση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρίγκαν «η ειρήνη δεν είναι απλά η απουσία του πολέμου» για να εξηγήσει ότι «συζητάμε για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη – ελευθερία, δικαιοσύνη και ανθρώπινα δικαιώματα για όλους. Μια κατάπαυση πυρός δεν θα λειτουργήσει με τον Πούτιν. Έχει καταπατήσει παρόμοιες συμφωνίες 25 φορές τα τελευταία δέκα χρόνια. Η πραγματική λύση είναι μια αληθινή ειρήνη».

We are very grateful to the United States for all the support. I’m thankful to President Trump, Congress for their bipartisan support, and American people. Ukrainians have always appreciated this support, especially during these three years of full-scale invasion. pic.twitter.com/Z9FlWjF101