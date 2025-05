Ζελένσκι σε Τραμπ: Να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία αν απορρίψει μια πλήρη εκεχειρία – Είμαστε έτοιμοι για ειρήνη

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε σήμερα (16.05.2025) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες που συμμετείχαν στην Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στα Τίρανα.

Μετά την ολοκλήρωση των ειρηνευτικών συνομιλιών που πραγματοποίησαν αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος τόνισε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι η Ουκρανία είναι «έτοιμη να κάνει τα ταχύτερα δυνατά βήματα για να φέρει πραγματική ειρήνη και είναι σημαντικό ο κόσμος να κρατήσει μια ισχυρή στάση [απέναντι στην Πούτιν]».

Spoke with @POTUS together with President Macron, Federal Chancellor Merz, Prime Ministers Starmer and Tusk. We discussed the meeting in Istanbul.



Ukraine is ready to take the fastest possible steps to bring real peace, and it is important that the world holds a strong stance.… pic.twitter.com/CG3pAnN5Ip