Ζελένσκι: To κομψό κοστούμι που επέλεξε για να «καθησυχάσει» τον Τραμπ και το γούρι που τον έβγαλε «ασπροπρόσωπο»

Θετικές εντυπώσεις άφησε το μαύρο κοστούμι που επέλεξε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τη σύνοδο με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Παρά τις αντιδράσεις του προέδρου των ΗΠΑ, στην συνάντηση που είχαν στις αρχές του χρόνου, που ο Ουκρανός πρόεδρος φόρεσε –όπως συνηθίζει- μία πιο στρατιωτική εμφάνιση, αυτή τη φορά τα ρούχα του σχολιάστηκαν με θετικό τρόπο.

Το κομψό και μαύρο κοστούμι που φόρεσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συναντήσει τον Ντόναλντ φέρει την υπογραφή του οίκου GASANOVA, ενός ουκρανικού fashion brand που ιδρύθηκε το 2013.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ιστοσελίδα του οίκου αναφέρεται πως στόχος τους είναι η αβίαστη κομψότητα, η εκφραστική υπερβολή, οι τολμηρές λεπτομέρειες και η έντονη προσωπικότητα των ρούχων.

Αν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την ημέρα της ρωσικής εισβολής το 2022, φοράει καθημερινά πιο στρατιωτικά ρούχα, αυτή τη φορά είπε να μην φύγει «κλωτσηδόν» από τον Λευκό Οίκο όπως στην πρώτη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ανάμεσα σε αυτούς που το προτιμούν το συγκεκριμένο ουκρανικό brand είναι η Gigi Hadid, η οικογένεια Kardashian και η Paris Hilton.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκλεκτά κομμάτια στην γκαρνταρόμπα της έχει και η Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας, Ολένα Ζελένσκα.

Ο σχεδιαστής του περίφημου κοστουμιού, ο Βίκτορ Ανίσιμοφ, μίλησε στο Reuters λέγοντας πως το ρούχο έφερε ένα άνοιγμα στην πλάτη για να λειτουργήσει ως γούρι.

WATCH: Zelensky spotted in a suit as he arrives in The Hague for the NATO summit. pic.twitter.com/RZ6Tssmx54 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 24, 2025

«Αν προσθέσουμε κάτι διακριτικό από την πολιτική ένδυση στη στολή του προέδρου, μπορεί να λειτουργήσει σαν γούρι», ανέφερε ο σχεδιαστής στο Reuters.

Ο συγκεκριμένος σχεδιαστής έντυνε και παλιότερο τον Ουκρανό πρόεδρο, όσο ήταν απλά ηθοποιός.