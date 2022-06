Παρά το γεγονός ότι κρίθηκε ένοχη από το δικαστήριο, η Άμπερ Χερντ συνεχίζει να κατηγορεί δημοσίως τον πρώην σύζυγό της Τζόνι Ντεπ για σωματική και σεξουαλική κακοποίηση. Και αυτοί οι ισχυρισμοί -όπως αναφέρει η ηθοποιός- επιβεβαιώνονται και από ένα ντοσιέ σημειώσεων της ψυχολόγου της, που είδε το «φως» της δημοσιότητας μετά την πολύκροτη δίκη.

Κατά την Άμπερ Χερντ, αυτό το ντοσιέ σημειώσεων εμπεριέχει νέα στοιχεία που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς της για την κακοποίηση που έχει υποστεί από τον πρώην σύζυγό της. Στις σημειώσεις του ψυχολόγου, όπως υποστηρίζει η ηθοποιός, περιγράφονται με κάθε λεπτομέρεια όλες οι περιπτώσεις που ο Τζόνι Ντεπ τη «χτύπησε, την έριξε στον τοίχο και απείλησε να τη σκοτώσει».

Το παραπάνω ντοσιέ παραδόθηκε στο δικαστήριο, ωστόσο δεν έγιναν δεκτοί οι ισχυρισμοί της αφού οι συγκεκριμένες σημειώσεις θεωρήθηκαν «φήμες» και απαγορεύτηκε στην νομική ομάδα της Άμπερ Χερντ να υποβάλει τα εν λόγω έγγραφα στον φάκελο με τα αποδεικτικά στοιχεία.

Η πρώην σύζυγος του Τζόνι Ντεπ αναφέρθηκε στο περιεχόμενου αυτού του ντοσιέ και κατά την διάρκεια συνέντευξης στο NBC, η οποία θα μεταδοθεί απόψε το βράδυ (Παρασκευή 17 Ιουνίου). Σύμφωνα με τον ηθοποιό, οι σημειώσεις του ψυχολόγου της ξεκινούν από το 2011.

Amber Heard insists binder full of notes from her therapist prove that Johnny Depp 'hit her and threatened to kill her' https://t.co/0MR5NwvJ40 pic.twitter.com/m7vwWDpDKx