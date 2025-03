Lady Gaga: Η αποκάλυψη για το πώς εμπνεύστηκε ένα τραγούδι από την ασυνήθιστη πρόταση γάμου του αγαπημένου της

Η Lady Gaga ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει αύριο Παρασκευή (07.03.2025) το νέο της άλμπουμ με τίτλο «Mayhem», για το οποίο, όπως αποκάλυψε, εμπνεύστηκε και ένα τραγούδι από την ασυνήθιστη πρόταση γάμου του αρραβωνιαστικού της.

Η 38χρονη είναι ζευγάρι με τον επιχειρηματία Michael Polansky από το 2019 και οι δυο τους αρραβωνιάστηκαν τον Απρίλιο του 2024. Η Lady Gaga δήλωσε ότι το «Blade Of Grass», ένα ρομαντικό κομμάτι, είναι εμπνευσμένο από τον τρόπο με τον οποίο ο Michael Polansky της έκανε πρόταση γάμου.

Όπως αποκάλυψε η ίδια σε συνέντευξή της, η ιδέα προήλθε από μια δική της πρόταση. «Μια μέρα με ρώτησε πώς θα ήθελα να μου κάνει πρόταση γάμου και του απάντησα: “Απλώς πάρε ένα κομμάτι γρασίδι και τύλιξέ τη γύρω από το δάχτυλό μου”», είπε η Lady Gaga, εξηγώντας πως αυτή η στιγμή αποτέλεσε τη βάση για το τραγούδι.

Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του, η τραγουδίστρια θυμήθηκε τη στιγμή της πρότασης, την έκφραση του αρραβωνιαστικού της, καθώς και το γρασίδι στην αυλή τους.

«Θυμάμαι ότι σκεφτόμουν πως θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει εκείνο το γρασίδι που βρίσκεται στο κέντρο της αυλής», πρόσθεσε.

