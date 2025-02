Linda Evangelista: Όταν έδειξα στους φίλους μου τις ουλές από τη μαστεκτομή, με έκαναν να νιώσω όμορφη

Η Λίντα Εβαντζελίστα έχει μείνει στη συνείδηση του κόσμου – των 40something κυρίως – ως ένα ονειρικό πλάσμα, μια πανέμορφη γυναίκα, ένα σωστό super model.

Στα 59 της χρόνια σήμερα, η Λίντα Εβαντζελίστα (Linda Evangelista) υμνεί τη φιλία και διηγείται με συγκίνηση το «ταξίδι» της με τον καρκίνο του μαστού.

Το διάσημο μοντέλο, συμμετείχε την περασμένη Τετάρτη (19.02.2025) στο πανελ Facing the Pressures to Look Youthful, στο πλαίσιο συνεδρίου της Shiseido που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Forbes. Σε αυτό, μίλησε για τη δύναμη της φιλίας και για τη θετική της εμπειρία δείχνοντας στους φίλους της τις ουλές της μαστεκτομής.

Όταν ρωτήθηκε για μια στιγμή που ένιωσε πιο όμορφη, θυμήθηκε τη φωτογράφηση του Φεβρουαρίου 2024 για το περιοδικό Zeit σε λήψεις της συντρόφου της Λάιονς, Κας Μπερντ στην οποία εμφανίστηκε χωρίς μπλούζα με τζιν σακάκι.

«Η Τζένα ήταν εκεί εκείνη την ημέρα», είπε το μοντέλο. «Τη βάλαμε και στις φωτογραφίες, αλλά όταν άλλαζα, με ρώτησαν: “Μπορούμε να δούμε…;” Δεν ξέρω ακριβώς τι είπατε, αν εννοούσατε το στήθος μου ή κάτι άλλο. Έχω υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή και δεν είχα δείξει ποτέ σε κανέναν τις ουλές μου, εκτός από την οικογένειά μου».

Αφού έδειξε τα σημάδια από την επέμβαση, θυμάται ότι της είπαν ότι ήταν «τόσο όμορφες».

Η Evangelista σημείωσε ότι εκείνη τη στιγμή είχε αμφιβολίες και επωφελήθηκε από τη διαβεβαίωση των συναδέλφων της. «Θα έπρεπε να ξέρω τον εαυτό μου, κοιτάζοντας στον καθρέφτη. Κάτι που δεν μου αρέσει να κάνω, αλλά θα έπρεπε να ξέρω ότι είναι όμορφο. Και με έκαναν να νιώσω όμορφη», είπε.

Μετά από αυτή τη γλυκιά αλληλεπίδραση, το μοντέλο δέχτηκε να βγάλει το πουκάμισό της για τη φωτογραφία. «Είμαι όμορφη, αλλά έπρεπε να το ακούσω από κάποιον άλλο», εξήγησε.

«Οπότε πιστεύω πραγματικά ότι είναι σημαντικό ως γυναίκες να υποστηρίζουμε η μία την άλλη και να ενθαρρύνουμε η μία την άλλη. Νομίζω ότι είμαστε όλες μαζί σε αυτό», δήλωσε η Evangelista στη WSJ. Magazine τον Σεπτέμβριο του 2023 αποκαλύπτοντας ότι διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο του μαστού το 2018 μετά από μια ετήσια μαστογραφία.

Η Evangelista δήλωσε αργότερα στο The View: «Είμαι εντάξει με τις ουλές. Νομίζω ότι οι ουλές είναι τρόπαια. Είμαι εντάξει με τις ουλές».