Κωνσταντίνος Βασάλος για Ιωάννα Τούνη: «Αν πας στις Κάννες, αλλά εσύ είσαι εκτός της φάσης, δεν είναι λίγο αστείο;»

Τη δική του άποψη για την παρουσία της Ιωάννας Τούνη στο Φεστιβάλ των Καννών εξέφρασε ο Κωνσταντίνος Βασάλος μέσα από νέο βίντεο που δημοσίευσε στο κανάλι Raw House.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος, σχολιάζοντας πρόσωπα και γεγονότα που απασχόλησαν την επικαιρότητα τον Μάιο, στάθηκε στην εμφάνιση της γνωστής influencer Ιωάννας Τούνη στο κόκκινο χαλί των Καννών, εκφράζοντας την απορία του για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να βρεθεί στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

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«Δεν κατάλαβα τι έχει γίνει εκεί πέρα. Πληρώνεις για να πας καλεσμένος; Εγώ κατάλαβα ότι υπάρχουν εισιτήρια που είναι ακριβά, τα πληρώνεις και πηγαίνεις κανονικά. Αν πας με σοβαρότητα στις Κάννες, που είναι ένα Φεστιβάλ Κινηματογράφου αλλά εσύ είσαι εκτός της φάσης, δεν είναι λίγο αστείο;», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο youtuber και πρώην παίκτης του Survivor εξέφρασε πιο αιχμηρά τη θέση του, υποστηρίζοντας πως μια τέτοια κίνηση μπορεί να εκληφθεί ως αναζήτηση δημοσιότητας και προβολής.

«Είναι σαν να έχεις ανάγκη προβολής, ανάγκη επιβεβαίωσης. Κοιτάχτε με, είμαι στο κόκκινο χαλί. Εγώ θα ντρεπόμουν να το κάνω. Αν πας μόνος σου, μόνο και μόνο για να βγάλεις φωτογραφίες στο κόκκινο χαλί μου φαίνεται pathetic», ανέφερε.

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Δείτε τις δηλώσεις μετά το 10:30:

Οι δηλώσεις του Κωνσταντίνου Βασάλου έχουν ήδη προκαλέσει συζητήσεις στα social media, με αρκετούς χρήστες να συμφωνούν με την άποψή του και άλλους να υπερασπίζονται την επιλογή της Ιωάννας Τούνη να βρεθεί στο διεθνές φεστιβάλ.