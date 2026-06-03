Η Καίτη Φίνου αποχαιρέτησε τον Άγγελο Αντωνόπουλο: «Υπέροχος άνθρωπος, ηθοποιός και δάσκαλος»

Με λόγια γεμάτα αγάπη και σεβασμό αποχαιρέτησε η Καίτη Φίνου τον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη στο ελληνικό θέατρο.

Η Καίτη Φίνου, που υπήρξε μαθήτρια του σπουδαίου ηθοποιού στη δραματική σχολή του Γιώργου Θεοδοσιάδη, θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, θυμούμενη τις στιγμές που έζησε δίπλα του ως δάσκαλο.

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Ο Άγγελος Αντωνόπουλος, έφυγε αθόρυβα, σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν έγινε γνωστή παρά μόνο μετά την κηδεία του που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη, 03.06.2026 καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του ηθοποιού.

Ήταν μία από τις πιο σπουδαίες μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, κηδεύτηκε στην Αθήνα το πρωί της Τετάρτης (3.6.26) αλλά η ταφή του έγινε στην Κάρυστο.

Η ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στον χαρακτήρα του, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο ευγενικό, αξιοπρεπή και πάντα πρόθυμο να καθοδηγήσει τους μαθητές του με υπομονή και κατανόηση.

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Παράλληλα, μοιράστηκε μια προσωπική ανάμνηση από τα χρόνια της σχολής, αποκαλύπτοντας ποιο ήταν το πρώτο θεατρικό έργο που της είχε αναθέσει να δουλέψει.

«Υπέροχος άνθρωπος, ηθοποιός και δάσκαλός μου στη Δραματική σχολή του Γιώργου Θεοδοσιάδη που πήγαινα. Κύριος, ευγενικός, υπομονετικός με τα λάθη μας στα έργα που μας έδινε. Σ’ εμένα το πρώτο κομμάτι που μου έδωσε ήταν The Rose Tattoo, του Τενεσί Ουίλιαμς», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη kaitifinou (@kaitifinou)

Το μήνυμά της έρχεται να προστεθεί στα δεκάδες συγκινητικά αφιερώματα ανθρώπων του θεάτρου που αποχαιρετούν έναν σπουδαίο ηθοποιό και δάσκαλο, ο οποίος άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στις ζωές και τις καριέρες πολλών νέων καλλιτεχνών.