Mariah Carey: «It’s time for Christmas» – Δείτε το βίντεο που ανέβασε η «βασίλισσα των Χριστουγέννων»

H «βασίλισσα των Χριστουγέννων» Mariah Carey αποφάσισε να κηρύξει την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για τα φετινά Χριστούγεννα με ένα βίντεο.

Μετά το Halloween, «It’s time for Christmas» όπως λέει η Mariah Carey, που έχει αφήσει εποχή με το θρυλικό κομμάτι που έχει ερμηνεύσει, για τα Χριστούγεννα. Κάθε χρόνο αμέσως μετά το Halloween η πολυβραβευμένη τραγουδίστρια δίνει το σύνθημα της έναρξης της εορταστικής περιόδου με απολαυστικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επερχόμενη χριστουγεννιάτικη περιοδεία της με τίτλο «Mariah Carey’s Christmas Time» θα ξεκινήσει στις 6 Νοεμβρίου από το Χάιλαντ της Καλιφόρνιας όπως αποκάλυψε η ίδια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Mε ενδιάμεσους σταθμούς στο Λος ‘Αντζελες, την Ατλάντα, το Φοίνιξ και το Ντάλας, μεταξύ άλλων, η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στις 17 Δεκεμβρίου στο Barclay’s Arena του Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Φέτος η τραγουδίστρια γιορτάζει την 30η επέτειο του άλμπουμ της «Merry Christmas», το οποίο περιλαμβάνει το εμβληματικό «All I Want For Christmas Is You».

Το διάσημο τραγούδι που έγραψε σε περίπου 15 λεπτά μαζί με τον Γουόλτερ Αφανασίεφ (Walter Afanasieff), κατέκτησε τη λίστα του Billboard με τα 100 καλύτερα τραγούδια για πρώτη φορά το 2019 και από τότε είναι το πιο δημοφιλές χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχών στο Billboard Holiday 100.

Δείτε παρακάτω, πώς επέλεξε φέτος η Mariah Carey να… ξεκινήσει να μετρά αντίστροφα για τα φετινά Χριστούγεννα.

Με την καριέρα της να μετράει ήδη δύο δεκαετίες στον χώρο της μουσικής, η Κάρεϊ έχει πουλήσει πάνω από 200 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, καθιστώντας την ανάμεσα στους καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών.