Sean «Diddy» Combs: Γυναίκα είδε παιδιά ντυμένα Barbie στα freak offs πάρτι

Συγκλονιστική είναι η καταγγελία μίας γυναίκας για τον Sean «Diddy» Combs ή αλλιώς Puff Daddy που ισχυρίστηκε ότι είδε ανήλικα παιδιά ντυμένα «Βarbie» να συμμετέχουν στα διαβόητα freak offs πάρτι του μεγιστάνα της ραπ.

Μία επίδοξη τραγουδίστρια, η Tanea Wallace, δήλωσε σε ένα νέο ντοκιμαντέρ του TMZ ότι αντίκρισε ανήλικα παιδιά – τα οποία αρχικά περιέγραψε ως «μικρά ανθρωπάκια» – περιτριγυρισμένα από έναν «τοίχο ενηλίκων» ντυμένα κούκλες Barbie, στην έπαυλη του μεγιστάνα της μουσικής Sean «Diddy» Combs, γνωστού και ως Puff Daddy στο Μαϊάμι, το 2018.

«Κοίταξα στα δεξιά μου, στη γωνία και είπα ”Αυτοί είναι νάνοι;” γιατί υπήρχε πολύς κόσμος γύρω τους, σαν να προσπαθούσαν να κρύψουν τι έκαναν», δήλωσε η Wallace στο «TMZ Presents The Downfall of Diddy: Inside the Freak Offs».

«Ήταν όλοι μαζεμένοι. Αλλά όχι, ήταν μικρά ανθρωπάκια. Ντυμένα σαν Harajuku Barbies, με κόκκινο κραγιόν και έμοιαζαν πραγματικά σέξι».

Σημειώνεται ότι η «Harajuku Barbie» ήταν ένα από το alter ego της ράπερ Νίκι Μινάζ, που τελικά έγινε επίσημα «Barbie», όταν η Mattel συνεργάστηκε με την καλλιτέχνη και κυκλοφόρησε μία σειρά με τις κούκλες.

Η Tanea Wallace, που δήλωσε ότι βρέθηκε στο πάρτι ως προσκεκλημένη ενός Σαουδάραβα πρίγκιπα, παραδέχτηκε ότι δεν μπόρεσε να δει τι ακριβώς συνέβαινε ανάμεσα στους ανήλικους και τους ενήλικους παρευρισκόμενους, αλλά θορυβήθηκε επειδή επρόκειτο για «πάρτι ενηλίκων».

Όταν της ζητήθηκε να διευκρινίσει τι εννοεί με τον όρο «μικρά άτομα», η Γούαλας τόνισε ότι δεν ήθελε να μπλέξει και πρόσθεσε ότι «είναι κρίμα» και «δεν θα έπρεπε να ήταν εκεί».

Ακόμη, σημείωσε ότι στο πάρτι είδε πολλούς ανθρώπους να συμμετέχουν σε όργια, που συνεχίζονταν ακόμη και μετά τις 7 το πρωί.

Βουνό οι καταγγελίες για τον Diddy

Μετά τη σύλληψή του, υπάρχει πλήθος καταγγελιών εναντίον του ράπερ. Ο Diddy κατηγορείται ότι βίασε ένα 10χρονο αγόρι που προσπαθούσε να γίνει ηθοποιός ή ράπερ το 2005.

Ακόμα κατηγοτρείται ότι νάρκωσε και βίασε ένα 13χρονο κορίτσι το 2000, καθώς οι δύο τους συμμετείχαν σε ένα afterparty των VMAs στη Νέα Υόρκη.

Οι δικηγόροι του Combs έχουν επανειλημμένα απορρίψει τις καταγγελίες ως «ξεκάθαρες προσπάθειες για δημοσιότητα».

Πληροφορίες από New York Post